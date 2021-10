Il microfono lavalier Rode Wireless Go II si controlla da iPhone e Android

Rode ha presentato l’app “Rode Central Mobile” che potenzia il microfono lavalier Wireless Go II attraverso lo sblocco di una serie di funzionalità avanzate, l’aggiunta di alcune impostazioni di controllo e diverse altre opzioni. Parallelamente a questo, l’azienda lo ha reso compatibile col software “Rode Connect”, che permette così di sfruttarlo per il podcasting e lo streaming multi-host da un singolo computer.

In questo modo quindi da semplice microfono senza fili diventa una soluzione per la registrazione a tutto tondo e da qualsiasi piattaforma, che sia desktop o mobile. Con l’app appena annunciata in special modo si facilita l’accesso a tutta una serie di strumenti che consentono all’utente di registrare in alta qualità anche in mobilità, quindi migliorando sensibilmente tutto il processo a giornalisti, youtuber, videomaker e tutte quelle persone che lavorano sul campo.

Offre diverse funzioni che ritroviamo nella sua controparte per PC, come ad esempio la possibilità di passare dalla modalità di registrazione “unita” a quella “difisa” durante l’intervista a due diversi soggetti. Permette anche di regolare le impostazioni del gain e sbloccarne la funzione di controllo di precisione, di attivare i canali di sicurezza e diverse altre cose. Chi possiede o acquista questo microfono non deve far altro che aggiornare il firmware all’ultima versione.

L’app Rode Connect invece nasce originariamente per semplificare la registrazione dei podcast multi-host, ma all’inizio supportava soltanto i microfoni USB da scrivania: ora che è possibile collagarci anche un microfono come il lavalier Wireless Go II praticamente diventa possibile sfruttare un sistema di microfono senza fili come questo, per altro piuttosto compatto, per il podcasting e lo streaming online.

Entrambe le applicazioni sono gratuite e si possono scaricare direttamente sul sito ufficiale. Rode Connect per Mac e PC si scarica da qui mentre Rode Central Mobile è disponibile su App Store in versione universale per iPhone e iPad e sul Play Store per i dispositivi Android.