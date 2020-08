Il mocio Xiaomi Yijie per pulire casa in offerta a 22,09 euro

Per le pulizie di casa profonde e con stile ecco Xiaomi Yijie Water Spray Mop, lo sweeper con serbatoio d’acqua, che vi permetterà di pulire casa con facilità ed eleganza, ore in offerta a soli 22 euro.

Si tratta di un mocio “hi-tech” che permette di eseguire pulizie più efficaci grazie alle sue caratteristiche avanzate.

Innanzitutto Xiaomi Yijie Water Spray Mop evita che dobbiate portarvi in giro per casa il secchio d’acqua, perché il mocio ha un serbatoio d’acqua da 0,27 litri integrato, che vi permetterà di pulire con una sola ricarica una intera casa di medio grandi dimensioni.

Alla basa dell’accessorio è presente un panno ed un ugello controllabile dal manico che permette di rilasciare a piacere l’acqua nebulizzata proveniente dal serbatoio integrato, in modo da offrire una pulizia più profonda, rispetto al semplice panno asciutto, questo anche grazie ad un’ampia area di spruzzatura di 95 cm.

Non solo è rapido ed efficace, ma può anche essere utilizzato per pulire vari tipi di superfici, dai pavimenti in ceramica, a quelli in legno, laminato, e altri ancora.

Facile da utilizzare e abbastanza flessibile per accedere agli angoli e alle aree più strette, come sotto il tavolo, il divano, o il letto, il peso del Xiaomi Yijie Water Spray Mop è di appena 728 grammi e naturalmente non c’è bisogno di corrente elettrica per il corretto funzionamento.

Il mocio offre la possibilità di ruotare a 180 gradi, così da poter lavare anche in spazi occupati da sedie, divani, pareti o angoli del soffitto.

Al momento lo Xiaomi Yijie Water Spray Mop si acquista in super offerta su TomTop a poco più di 22 euro. Clicca qui per acquistarla con spedizione gratuita e consegna rapida dalla Germania.