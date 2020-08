Playstation 5, ecco come tentare di averla al lancio

Quando le console di nuova generazione saranno in vendita entro la fine dell’anno, probabilmente sarà difficile ottenerne una al lancio, soprattutto PS5. Se siete fortunati, però, potreste anche farcela. Infatti, Sony ha in programma di invitare alcuni giocatori a essere i primi a preordinare PlayStation 5 . Per entrare nell’elenco degli invitati, è sufficiente recarsi sul sito Web di PlayStation e inviare il proprio nome utente PSN.

Se sarete tra i selezionati, “in base agli interessi precedenti e alle attività PlayStation”, riceverete un’e-mail che consentirà di ordinare una console e alcuni accessori. Secondo le FAQ di Sony, le prenotazioni in preordine sono limitate a una sola console per utente (normale o versione All-Digital Edition). Ovviamente, se siete intenzionati ad acquistarla al lancio, consigliamo di compilare il form velocemente, perché le mail saranno certamente limitate nel numero e gli inviti potrebbero terminare rapidamente.

Ovviamente, non c’è ancora certezza sulla data di rilascio e sul prezzo della console. In ogni caso, anche se ricevete un invito, non è garantito il pre ordine della console; ciascun invito è valido per un periodo di tempo limitato e le quantità sono limitate per ID PSN. Le prenotazioni dei preordini per la console PS5 verranno assegnate in base all’ordine di arrivo.

Per tutte le notizie su Playstation 5 il link da seguire è il seguente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che sempre entro quest’anno verrà lanciata anche la nuova Xbox Series X di cui trovate tutte le notizie, especifiche tecniche e dettagli da questa pagina.