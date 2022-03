Il monitor LG UltraFine 5K sparito da Apple Store online

Apple non vende più il monitor LG UltraFine 5K da 27″ sul suo store online, display che era in precedenza possibile acquistare, ideale da abbinare a vari modelli di Mac.

La rimozione dai listini fa seguito all’annuncio dello Studio Display 27″ 5K di Apple. La Casa di Cupertino e LG avevano collaborato sul display UltraFine 27″, e macOS riconosce specifiche funzionalità del monitor di LG che ad ogni modo rimane un modello molto valido in vari ambiti: vanta risoluzione di 5120×2880 pixel, supporta la gamma cromatica P3 e luminosità 500 nit. All’interno della confezione è incluso un cavo Thunderbolt 3 (connettore USB-C) in grado di erogare 85W e ricaricare la batteria dei MacBook Pro. Sul retro del display abbiamo tre porte USB-C downstream (5 Gbit/s); lo schermo integra una webcam, un microfono e l’altoparlante stereo

LG ha proposto per diverso tempo anche uno schermo 4K da 21.5″; quest’ultimo è in grado di erogare al massimo 60W permettendo di ricaricare dispositivi host come il MacBook Pro da 13″ ma non quelli con il display più grande; non integra microfono, fotocamera e arriva con un cavo USB‑C.

macOS Sierra e successivi riconoscono di serie i due monitor permettendo di gestire luminosità e volume senza bisogno di toccare pulsanti fisici sullo schermo vero e proprio.

Nel momento in cui scriviamo, su Amazon si trovano prodotti come LG UltraFine 27MD5KL-B, display 5K con Thunderbolt 3, USB-C (3), Fotocamera, e altoparlanti, regolabile in altezza, a 1321,99 euro.