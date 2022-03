Telegram si aggiorna con gestione download, nuovo menu allegati, dirette streaming e altro

Telegram si aggiorna e porta con sé un ricco elenco di nuove funzionalità, per aiutare a controllare i download, inviare documenti con un tocco, riorganizzare gli album di contenuti multimediali prima dell’invio, per trasformare il proprio canale in una stazione TV, e altro ancora.

La prima novità riguarda la gestione dei download. Gli utenti Telegram possono inviare file di qualsiasi tipo fino a 2 GB ciascuno e accedervi da qualsiasi dispositivo grazie a un archivio cloud illimitato. La novità consiste nel fatto che quando i file vengono scaricati manualmente, da ora in poi apparirà una nuova icona nella barra di ricerca. Sarà sufficiente toccarla per eseguire una ricerca all’interno degli allegati presenti per visualizzarli e gestirli, mettere in pausa i download o i singoli elementi, e selezionali singolarmente per aumentare la priorità o visualizzarli nella chat. C’è anche un nuovo menù degli allegati per riorganizzare o rimuovere i media selezionati.

Su iOS, il menu degli allegati è stato completamente ridisegnato, come nell’app Android. L’opzione della fotocamera è ora integrata nella galleria e una nuova barra di navigazione consente l’accesso rapido a foto, file, condivisione della posizione e altro.

Ancora, altra novità è la presenza di Link con i numeri di telefono. Si sa che chiunque può creare un @username unico dalla pagina delle Impostazioni, ma adesso questo aggiornamento permette anche di condividere un link diretto al proprio numero di telefono. Il formato per questi link è t.me/+39123456789, con il numero di telefono completo in formato internazionale.

Dirette streaming con altre app

Tra le novità più importanti di questo ricco aggiornamento Telegram le dirette- I gruppi e canali supportano le trasmissioni di video in diretta con un numero illimitato di spettatori. Si tratta dei una funzione creata certamente per blogger professionisti e i giornalisti, che ormai usano sempre più spesso le dirette streaming di Telegram per raggiungere i propri iscritti.

Con questo aggiornamento, si può trasmettere da strumenti di streaming come OBS Studio e XSplit Broadcaster, così da poter aggiungere overlay e layout multi-schermo con facilità, trasformando qualsiasi canale Telegram in una emittente televisiva professionale.

Per iniziare la trasmissione è sufficiente iniziare una nuova Chat video nel proprio gruppo o una nuova Diretta streaming nel proprio canale, quindi si dovrà toccare il pulsante ‘Trasmetti con’ e inserire le informazioni che compaiono su Telegram nel proprio software di streaming.

Gli spettatori, per poter accedere a queste nuove dirette, dovranno aggiornare l’ app all’ultima versione.

Tra le altre novità anche la presenza dei t.me, così che chiunque può vedere l’anteprima di profili, post o interi canali pubblici nel suo browser – anche se non è ancora iscritto a Telegram.

Ancora, su Android e MacOS, la procedura di accesso è stata ridisegnata con nuove animazioni. Su Android, le cifre del codice di accesso scivolano al loro posto. mentre su macOS il codice in stile Matrix cade nella schermata di accesso con il codice QR.

