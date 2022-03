Con iPadOS 15.4 i pulsanti volume cambiano funzione in base all’orientamento

L’aggiornamento iPadOS 15.4 porterà una delle migliori funzionalità dell’iPad mini al resto della gamma dei tablet Apple: la possibilità di cambiare la funzione dei pulsanti del volume dell’iPad in base all’orientamento del dispositivo.

Attualmente, i pulsanti del volume di un iPad sono impostati in modo che riproducano sempre la stessa azione, indipendentemente da come li si tiene premuti. Così non è con iPad mini, dove Apple consente di fare in modo che il tablet cambi il funzionamento dei tasti base all’orientamento. Con iPadOS 15.4, sembra che questa funzionalità arrivare anche su altri iPad: è stata testata su un iPad Air e iPad Pro, al momento.

Con iPadOS 15.4 installato, la nuova opzione si trova nell’app Impostazioni, sotto la voce Suono. Una nuova opzione per “Pulsanti del volume a posizione fissa” si trova nella parte inferiore dello schermo.

Non è chiaro quando questa funzionalità sia stata aggiunta, ma molto probabilmente la si fa risalire alla versione release candidate di iPadOS 15.4 resa disponibile all’inizio di questa settimana. La versione finale di iPadOS 15.4 sarà rilasciatala prossima settimana, insieme all’iPad Air aggiornato. E’ possibile aspettarsi che iOS 15.4 venga rilasciato contemporaneamente, pronto per l’arrivo insieme all’iPhone SE aggiornato.

Questa piccola modifica ha il potenziale per essere una delle migliori funzionalità dell’iPad dell’anno, soprattutto per gli che si ritrovano a premere il pulsante del volume sbagliato quando si tiene l’iPad in un modo diverso dal solito.