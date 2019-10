iPhone 9, tutto quello che sappiamo del nuovo iPhone SE

Dopo iPhone 8 e 8 Plus, Apple ha annunciato iPhone X, XR, successivamente iPhone XS e XS Max, e ancor più di recentemente iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. Da questa storia manca iPhone SE 2, un telefono molto atteso in passato ma mai apparso anche se di esso si è parlato a lungo. L’ipotesi che iPhone SE 2 possa arrivare è ora tornata di attualità, anche se il nome in realtà è solo un segnaposto che vuole indicare un prodotto che, come l’originale iPhone SE, si colloca a margine della offerta tradizionale “premium” di Apple, per mirare al mercato più attento al prezzo. Questo iPhone potrebbe, infatti, chiamarsi non iPhone SE 2, ma iPhone 9 e avere novità e specifiche del tutto diverse da quelle inizialmente ipotizzate. Vediamo le voci più attendibili sulle specifiche tecniche e sugli obbiettivi che Apple potrebbe voler raggiungere con esso.

iPhone 9 o iPhone SE 2?

Apple nel corso degli ultimi tre anni ha lanciato una rivoluzione nei nomi. La causa è stata l’arrivo di iPhone X che sulla carta doveva chiamarsi proprio iPhone 9. I “numeri” sono tornati dopo iPhone Xs Max con gli iPhone 11, ma di iPhone 9 non c’è più stata alcuna traccia. Visto che l’iPhone low cost dovrebbe prendere il posto di iPhone 8, superarlo in funzioni e potenza ma mantenere alcune delle sue caratteristiche di base, è presumibile che iPhone 9 possa essere il suo nome. È infatti quasi impossibile che si chiami iPhone SE 2. Il vecchio iPhone SE è sparito da troppo tempo e marchiare il nuovo telefono con quel nome significherebbe riportare il modello nuovo indietro nel tempo a prima del lancio di iPhone 8 e persino iPhone 7. Per questo riteniamo che iPhone 9 possa essere il nome ideale del nuovo smartphone.

C’è ancora spazio per iPhone 9?

Ci sarebbe il caso di chiedersi se dopo iPhone X, con tutte le sue caratteristiche, tra cui il display OLED, e la strategia che ne è seguita con non più una sola linea tra cui scegliere, ma due “più una” (iPhone XS con iPhone XS Max e iPhone XR e poi i due Pro e iPhone 11) ci sia spazio per un nuovo prodotto differente da questi. Certo oggi c’è iPhone 8, ma viene considerato un prodotto morente nelle tecnologie che offre. In realtà a ben guardare un successore di iPhone 8 sarebbe molto importante per alcuni mercati perché potrebbe essere un dispositivo a costo più basso e dimensioni ridotte, una sorta di iPhone 11 low cost. Lo schema ipotizzabile sarebbe quindi questo

L’evoluzione di iPhone XS e iPhone XS, ossia iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, la cui diagonale dello schermo è ancora di 5,8 e 6,5 pollici;

L’iPhone 11, successore di iPhone XR dello scorso anno. Uno smartphone con diagonale da 6,1 pollici e tecnologia LCD;

Una evoluzione di iPhone 8, il nostro ipotetico iPhone 9, con schermo LCD e display da 4,7 pollici, ma senza Face ID e senza la fotocamera avanzata di iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

In questo scenario Apple potrebbe mantenere l’attuale prezzo basso di iPhone 8, aggiornandone alcune caratteristiche (come il processore) per andare su mercati più sensibili ai prezzi con un dispositivo in grado di supportare i suoi servizi.

iPhone 9 come sarà fatto

Arrivati in un momento storico per Apple in cui tutti gli iPhone sono derivati da iPhone X, sarebbe difficile immaginare un iPhone SE 2, o un iPhone 9, con estetica differente. Eppure, secondo i primi rumor in proposito, questo dispositivo dovrebbe essere più simile ad iPhone 8 che ad un iPhone X, iPhone XR o un iPhone 11.

Anche secondo le anticipazioni di Kuo, l’analista che più di ogni altro ha capacità di prevedere il futuro di Apple, nuovo iPhone 9 somiglierà ad iPhone 8 (ancora oggi proposto nel listino). La ragione di questa scelta stilistica è nei costi; un telefono simile se non identico nello chassis ad iPhone 8 permetterebbe di ridurre i costi. Per questo Apple aveva fatto iPhone SE identico ad iPhone 5 e iPhone 5s

Se come abbiamo accennato iPhone 9 avrà Touch ID è facile immaginare per il nuovo modello bordi più o meno simili, forse più piccoli ma non esageratamente, rispetto a quelli iPhone 8 e 8 Plus. Per ridurre bordi e cornici in iPhone SE 2 con schermo LCD Apple potrebbe impiegare un nuovo chip 0.3t LED di retro illuminazione, costruito dalla giapponese Nichia. La percentuale di riduzione dei bordi e dello schermo potrebbe essere lo stesso che abbiamo visto applicata con iPad 7 rispetto ad iPad 6. Anche qui c’è stata una piccola diminuzione, ma la permanenza di Touch ID ha richiesto bordi maggiori rispetto a quelli di iPad Pro

Se invece che la tecnologia Touch ID, iPhone 9 dovesse ricorrere a Face ID questo inevitabilmente potrebbe incidere sulla estetica del terminale. L’erede del mai nato iPhone SE 2, il nostro iPhone 9 con notch in alto, in cui è alloggiato il modulo Face ID, potrebbe quel punto persino offrire uno schermo più grande.

Materiali, dimensioni, design e colori

Apple con iPhone 9, come ripetutamente affermato, punterà ad ottimizzare i costi. Quindi iPhone 9 Apple potrebbe tornare a impiegare uno chassis in metallo, abbandonando la scocca in vetro di iPhone 8. In questo modo, potrebbe veramente essere uno smartphone low cost. Questo però significherebbe rinunciare alla ricarica wireless, il che potrebbe essere un problema nelle strategie di marketing.

In ogni caso, vetro o metallo che sia, Phone 9 non dovrebbe essere uno smartphone colorato. Questo perché Apple ha dedicato al momento questa caratteristica solo alla linea XR e, oggi, al successore ufficiale, iPhone 11, per questo il ritorno dei colori non sembra sposarsi con l’idea di iPhone 9, anche se l’analista Ming Chi-Kuo, pensava ad iPhone 9 in tinte come arancione e blu. Come il primo iPhone SE, porremmo avere i classici colori tipici della line up di iPhone 8, quindi un dispositivo in nero, bianco, oro e oro rosa.

A livello dimensionale il termine di paragone è iPhone 8, che misura 138,4 X 67,3 X 7,3, ma le misure potrebbero anche essere ritoccate verso il basso se in qualche modo Apple riuscisse a ridurre le cornici. iPhone 9 potrebbe essere quindi una via di mezzo tra il più piccolo degli iPhone (iPhone SE) e lo standard da 4,7 pollici. Anche qui però va tenuto ben presente la necessità di tenere il fattore di forma vicino a quello di iPhone 8.

Display

Uno dei fattori determinanti per il marketing di iPhone 9 sarà lo schermo, anche se poche sono le indiscrezioni in proposito. Non sarà da 4 pollici come iPhone SE, una misura ormai ritenuta del tutto obsoleta. Molto più probabile che l’iPhone sia da 4,8 pollici.

Per quanto riguarda le tecnologie, voci insistenti, hanno descritto iPhone 9 con un display AMOLED edge-to-edge da 4.8 pollici. In realtà, come accennato poco sopra, ci pare poco credibile che Apple usi qui un display così avanzato quando su iPhone 11 usa un LCD. In questo caso dovremmo immaginare ad un telefono non parente di iPhone 8, ma di iPhone X. Questo sarebbe ovviamente possibile, ma per costo e soprattutto target di mercato correrebbe il rischio di ingenerare confusione nei clienti.

Per questo preferiamo dare credito a chi crede che Apple possa usare per lo schermo di iPhone 9 una componete basata sulla tecnologia Full Active Display che si distinguerebbe per la cornice ultra-sottile, fino a 0,5 mm. Si tratta di una sistema estremamente avanzato in grado di competere per molti aspetti con gli OLED, ma riducendo rispetto a questi i costi.

Questa componente sarebbe però disponibile in quantità ridotte e questo potrebbe costringere a posticipare l’effettiva disponibilità di questo terminale. Una situazione già accaduta con iPhone XR che aveva adottato un nuovo display che ne ha ritardato il lancio effettivo.

Addio 3D Touch

Non ci sono notizie in merito, ma è verosimile immaginare un iPhone 9 senza 3D touch, ormai tramontato. Ricordiamo che questa tecnologia non è presente sulla linea di iPhone 11, dove abbiamo l’Haptic Touch. Questo aiuterebbe certamente a ridurre i costi, anche se dietro alla scelta c’è certamente una questione di accettazione (il 3D touch è stato accolto con freddezza anche gli sviluppatori) e di omologazione dei sistemi operativi (su iPad non è mai stato utilizzato)

Fotocamera

Mancano dettagli tecnici anche sul reparto fotografico di iPhone 9, ma con le ultime release hardware Apple ha dato un chiaro segnale: quello di voler puntare particolarmente sul reparto camera. Anche il più economico della nuova offerta iPhone 11, monta una doppio sensore. Su iPhone 9 potremmo quindi avere questa componente anche se, complice un differente processore e la necessità di differenziare le tecnologie, non tutte le novità software che abbiamo visto su iPhone 11 e iPhone 11 Pro (come Night mode, fotoritocco avanzato e così via). In pratica Apple potrebbe usare la fotocamera di iPhone 8 Plus

Sussiste però anche l’ipotesi che iPhone 9 per essere davvero molto economico possa usare una sola fotocamera sul retro. Ricordiamo, peraltro, che iPhone XR con camera posteriore singola, offriva ed offre tutt’ora ottimi scatti, anche con effetti software avanzati, come la funzione bokeh. Una soluzione valida se Apple vuole davvero ridurre i costi all’osso.

Processore e Ram

Secondo alcune fonti Apple avrebbe deciso di usare, sempre per ridurre i costi, un processore A11 Bionic per iPhone 9. Secondo alcune fonti che fondano le loro stime sulle dichiarazioni della azienda taiwanese partner di Apple, un processore di questo tipo darebbe ad Apple una componente non solo circa del 40% più piccola ma anche in grado di consumare circa il 40% in meno rispetto ad Apple A11 e produrre un incremento di velocità di circa il 20%. Per quanto riguarda la durata della batteria, dice MacWorld, l’ipotesi è che il nuovo SoC a 7m consentirà di ottenere benefici non tanto durante l’uso ma in standby.

Secondo altre indiscrezioni, invece, il processore sarebbe lo stesso degli iPhone XS e iPhone XS Max, quindi l‘Apple A12, una componente costruita con processo a 7 nanometri ma che oggi è stata superata da Apple A13. In realtà i costi di un A12 sono ancora superiori a quelli di un A11. A meno che Apple non voglia creare una specie di iPhone XS nel corpo di un iPhone 8, allora anche l’adozione di un processore A12 sarebbe uno scenario probabile.

In questo modello, ancora per ridurre i costi, Apple dovrebbe usare una scheda madre con solo 3 GB di memoria RAM, invece dei 4 GB di iPhone XS e iPhone XS Max.

Data d’uscita iPhone 9

L’arrivo dell’erede di iPhone SE 2 è stato previsto e smentito innumerevoli volte, ma negli ultimi mesi le previsioni sono diventate decisamente credibile perché secondo il più affidabile analista Apple, il già menzionato Ming Chi Kuo, iPhone 9 arriverà nei primi mesi del 2020. In passato è capitato che Apple rilasciasse gli iPhone nella primavera.

Apple potrebbe però avere qualche problema nel fornire gli iPhone 9 fin da subito per problemi nella produzione degli schermi che, pur LCS, sarebbero innovativi. Altre difficoltà potrebbero derivare dalla quantità di iPhone 9 che potrebbero finire sul mercato; secondo molte fonti iPhone 9 sarà talmente popolare da vendere da solo più dei due iPhone XS e iPhone 11 XS Max messi insieme.

Quanto alla produzione di iPhone SE 2, lo scorso anno non sono mancate voci sulla possibilità che sia esclusiva dell’ India, paese su cui Apple sta cercando di spostare la parte della produzione.

Prezzi di iPhone 9

iPhone 9 rimane, attualmente, il desiderio di molti utenti che vogliono un dispositivo piccolo e maneggevole, ma con una diagonale superiore ai 4 pollici del modello precedente. In alcuni paesi come l’India o la Cina un cellulare come questo potrebbe essere di larga popolarità e non è il caso che siano stati i media indiani, che hanno chiamato il terminale iPhone XE, a parlare per primi di un “Phone SE 2”, avanzato.

Per avere successo dove uno smartphone “piccolo” potrebbe avere successo, il prezzo sarà una chiave. Gli stessi indiani hanno spiegato che potrebbe essere di 649 dollari, che da noi potrebbero diventare 699 euro. Ma oggi quel segmento di prezzo è oggi occupato da iPhone XR.

La nostra opinione è quindi che si deve guardare al prezzo attuale di iPhone 8 che parte da 559 euro, un costo che potrebbe mantenere, più o meno, anche iPhone 9. Questo listino consentirebbe ad Apple di avere un ampio ventaglio di prezzi: da iPhone 11 Pro Max, il top del top che costa quasi 1700 euro, ad un dispositivo che costa un terzo, arrivando così ad offrire le sue tecnologie ad un pubblico più vasto, senza svendere nulla.