Il navigatore HERE WeGo ora compatibile con Apple Carplay

La tecnologia CarPlay di Apple è aperta da tempo agli sviluppatori di terze parti e da iOS 12 in poi permette di mostrare direttamente sul cruscotto le app di altri sviluppatori, così le app per l’audio, i messaggi, le chiamate e quelle della casa costruttrice sono tutte riunite in unico posto.

Se non volete usare Mappe di Apple, Google Maps, Waze o Sygic c’è una nuova possibilità: l’app Here WeGo, anche questa ora compatibile con CarPlay. Here è presente sul mercato dal 1985; l’azienda è passata prima nelle mani di NAVTEQ, poi è passata a Nokia e alla fine, nel 2015, ad un consorzio di case automobilistiche tedesche (all’epoca si era diffusa voce che anche Apple era interessata).

L’app ha nel frattempo fatto molti progressi, si è evoluta ma è rimasta un po’ in ombra rispetto i big del settore. È ad ogni modo interessante perché è gratuita e non richiede abbonamenti o acquisti in-app. Vale la pena provarla se siete alla ricerca di un’app alternativa per la navigazione.

Tra le peculiarità dell’app: la possibilità di prenotare un taxi con un tocco o naviga con percorsi dettagliati, indicazioni passo dopo passo e informazioni su tutti i modi per spostarsi ma soprattutto la possibilità di essere utiizzata con mappe off-line in luoghi o paesi in cui non è possibile collegarsi ad internet o la connessione sarebbe troppo costosa.

Sono presenti anche indicazioni relative ai mezzi pubblici (metropolitana, autobus, bicicletta, treno, filobus o traghetto), alternative ai percorsi. I dati sui trasporti pubblici sono disponibili per più di 1300 città, tra cui: New York City/NYC, San Francisco/SF, Londra, Berlino, Monaco, Parigi, Barcellona, Madrid, Roma, Milano, Vancouver, Toronto, Sydney, Melbourne e olte altre.

L’ultima versione richiede iOS 12.0 o versioni successive, è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 79,3 MB e si scarica gratis dall’App Store.

A questo indirizzo la nostra guida ai migliori navigatori GPS per iPhone per viaggiare con o senza Internet.