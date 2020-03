PencilKit in iOS 14 inserirà testi con Apple Pencil in qualsiasi app

Una delle novità di iOS 14 / iPadOS 14 dovrebbe essere una tecnologia denominata PencilKit con la quale sarà possibile inserire testi manualmente usando l’Apple Pencil: un meccanismo di OCR riconoscerà i testi in più lingue permettendo di scrivere all’interno di qualsiasi campo di testo con la penna, convertendo al volo quanto scritto in testo standard. Sarà, ad esempio, inserire una frase nel campo dei testi per Messaggi con Apple Pencil, scrivere manualmente con la penna un messaggio da inviare a qualcuno e convertire al volo quanto disegnato in testo e inviarlo.

PencilKit dovrebbe funzionare con qualsiasi app che mostra campi di input per la digitazione dei testi, e quindi compatibile con Messaggi, Note, Promemoria, Calendario, Mail e altre app ancora. Una finestra pop-up fluttuante apparirà quando si fa tap un campo di testo con l’Apple Pencil, permettendo di scrivere con la penna il testo che sarà alla fine automaticamente convertito.

Apple al momento non offre una funzione che consente di convertire il testo scritto con l’Apple Pencil in vero e proprio testo editabile ma l’app Note offre la possibilità di convertire il testo a mano libera cerchiando la scrittura a mano e toccando “Converti in testo”, funzionalità che permette di riconoscere le parole scritte a mano e quindi offrire la successiva ricerca sui testi.

Anche con le app di terze parti dovrebbe essere possibile sfruttare PencilKit a patto che siano state scritte correttamente per interfacciarsi con le nuove API. Non è ad ogni modo chiaro se PencilKit funzionerà solo con iPad Pro o con qualsiasi iPad che supporta l’Apple Pencil. Non è nemmeno chiaro se la funzione è stata completata e farà in tempo a essere inclusa con la prossima versione di iOS/iPadOS: nuove policy di Apple prevedono l’eliminazione di funzionalità se queste non sono del tutto pronte in fase di lancio di una nuova versione del sistema operativo.

Oltre alla funzione che permette di convertire la scrittura a mano libera in testo editabile, Apple sta lavorando su una funzione di disegno delle forme che supporta il “Magic Fill”, sulla falsariga della funzione che con le app di disegno permette di riempire l’interno di una selezione con un colore o un motivo. Non è chiaro quale sia lo scopo completo di questa funzionalità e a cosa potrebbe servire all’infuori di app grafiche.

A riferire la novità è Macrumors citando informazioni che avrebbe ottenuto da non meglio precisate fonti.

A gennaio di quest’anno è stato individuato un brevetto di Apple nel quale si faceva esplicito riferimento al riconoscimento del testo scritto con l’Apple Pencil.

A ottobre dello scorso anno era stato scovato un brevetto di Apple per nuove modalità di interazione con l’Apple Pencil mediante campi magnetici che mandano una breve vibrazione sullo stilo mentre si disegna su iPad o iPad Pro. In un diverso brevetto sono stati individuate nuove funzioni in grado di riconoscere un numero maggiore di gesture come lo scorrimento e lo zoom.

