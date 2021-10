Il pantofolone di Xiaomi che scalda e massaggia i piedi

Potete dire finalmente addio ai piedi sempre freddi col pantofolone di Xiaomi, una magica soluzione che ve li scalda e ve li massaggia al prezzo in offerta di 33,06 euro. Lo hanno sperimentato bene quelli che negli ultimi due anni si sono trovati costretti a lavorare da casa stando fermi per diverse ore davanti al computer: anche se l’impianto di riscaldamento è acceso, l’inattività finisce per far sentire freddo ai piedi e a volte neanche infilarli sotto una coperta potrebbe essere sufficiente.

Con una soluzione come questa potete però rendere la vostra postazione di lavoro invernale certamente più confortevole e senza rinunciare all’eleganza: ha infatti la forma di una pantofola per il piede di un gigante, perché le misure pari a 33 x 30 centimetri sono più che sufficienti per consentire di infilarcene due insieme. Esteticamente è minimalista: il tessuto esterno è realizzato in cotone di colore grigio mentre l’interno è in velluto: al di sotto di quest’ultimo c’è la piastra flessibile che si riscalda e sul fondo la base è realizzata in gomma antiscivolo per permettere di mantenere il pantofolone sempre al posto suo.

E’ sufficiente infilare i piedi nel pantofolone e mantenere premuto per tre secondi il tasto contrassegnato da una fiammella per accendere il sistema di riscaldamento: a quel punto col click singolo è possibile regolare la temperatura si tre diversi livelli, ovvero tra 45-50°C, tra 50-55°C oppure tra 55-60°C. La stessa cosa si può fare cliccando sul tasto di vibrazione per regolarne l’intensità scegliendo uno dei tre livelli a disposizione oppure mantenendolo premuto per accendere o spegnere il sistema di massaggio.

Questo pantofolone è completamente lavabile e si può alimentare tramite presa microUSB, quindi è sufficiente un alimentatore da 10 Watt per usarlo vicino ad una presa di corrente oppure basta collegarlo alla presa USB del computer se ci si trova in ufficio o in viaggio. I passeggeri freddolosi possono usare anche il caricatore con spina accendisigari durante gli spostamenti in auto, oppure una qualsiasi powerbank con uscita da 2A e tensione pari a 5V per usarlo in qualsiasi altro ambiente, compreso all’aperto.

Chi vuole comprarlo al momento lo trova in offerta: anziché 41,33 euro lo può pagare 33,06 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.