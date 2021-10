DJI Mini 3, tutto quello che sappiamo fino ad oggi

L’autunno è un mese importante anche per i droni. E’ in questo periodo che spesso saltano fuori dettagli importanti sui nuovi prodotti in uscita. Il brand più caldo, da parecchi anni a questa parte, all’interno di questo panorama è DJI. Ha già fatto parlare di sé con i primi rumor su Mavic 3, che vi invitiamo a leggere a questo indirizzo. Ma che ne è del Mini 3?

La serie Mini di DJI è, per molti, tra le più interessanti. Non solo per il prezzo, che spesso è contenuto, ma anche per le qualità del drone che nel corso degli anni sono sensibilmente migliorate, oltre che per il peso inferiore ai 250 grammi, che ne consente l’utilizzo senza patentino.

Ad oggi, le indiscrezioni su questo possibile Mini 3 non sono moltissime, ma considerando che le precedenti versioni sono state rilasciate proprio nel corso dell’autunno 2019 e 2020, è verosimile che il Mini 3 possa arrivare a novembre prossimo. A tal proposito, in rete di vocifera la data del 15 novembre.

Non sappiamo se queste voci di corridoio saranno confermate, ma al momento non è apparso in rete alcun leak del prodotto, cosa che invece è accaduta per il Mavic 3, sul quale si parla di una possibile release tra ottobre e novembre, con qualche idea di quelle che saranno le migliorie al comparto fotografico.

Pare strana, allora, l’improvvisa voce della data di release del Mini 3, senza alcun supporto di immagini, schemi o altro. Tale voce, però, è arrivata nel momento in cui il concorrente più agguerrito ha presentato i suoi droni, ossia Autel Evo Nano. Da questa presentazione nasce una nuova e diretta sfida tra i due brand, di cui certamente potrà beneficiare l’utente finale.

In questo articolo i migliori accessori per gli utenti che possiedono DJI mini e DJI mini 2.