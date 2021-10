Instagram annuncia Instagram Video

Arriva Instagram Video, la nuova tab Video che combina in un unico formato i video del feed e quelli di IGTV, e che nell’idea del social renderà ancora più semplice caricare e scoprire video.

Creare video su Instagram diventa ancora più semplice da oggi. Questo perché il nuovo Instagram Video comparirà sul profilo tramite una nuova tab Video, che permetterà agli utenti di scoprire tanti nuovi contenuti in tutta facilità.

La nostra community di creator sfrutta moltissimo i video per raccontare le proprie storie, intrattenere e connettersi con il pubblico: per questo vogliamo rendere sempre più semplice creare e scoprire video su Instagram

I video di IGTV e del feed avranno così un unico formato, ma il processo per caricare i video dal proprio rullino foto sarà lo stesso: per farlo sarà necessario cliccare sul simbolo “+” nell’angolo in alto a destra nella home page di Instagram e selezionando “Pubblica”. Con il nuovo aggiornamento vengono introdotte anche nuove funzioni per ritagliare i video, nuovi filtri e nuovi tag di persone e luoghi.

La nuova tab Video sarà la casa di questo formato combinato, e renderà più semplice per gli utenti trovare i contenuti dei creator che amano. Mentre guardano un video su Instagram, le persone possono toccare qualunque punto del video per visualizzarlo a schermo intero; inoltre, hanno sempre la possibilità di scorrere per scoprire nuovi contenuti interessanti

Con Instagram Video, le inserzioni di IGTV si chiameranno inserzioni video in-stream di Instagram. I creator idonei potranno ancora monetizzare i contenuti di lunga durata, e i brand potranno raggiungere il pubblico coinvolgendolo con contenuti lunghi. Le aziende interessate a promuovere i propri video per raggiungere più utenti, potranno pubblicare video non superiori ai 60 secondi.