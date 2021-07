Luca Maestri cita il passaggio al Mac di Italgas nella presentazione degli ultimi risultati fiscali Apple

Da alcuni anni Italgas sta sfruttando iPad, iPhone e, più recentemente anche i Mac, sostituendo i PC Windows con con Mac dotati del processore M1.

Lo ha evidenziato Luca Maestri, Chief Financial Officer (direttore finanziario) di Apple nel corso della presentazione dei dati dell’ultimo trimestre fiscale di Apple.

Nel 2017 Italgas ha cominciato distribuendo circa 2.500 iPad a tecnici ed operai sul campo che svolgono interventi presso gli impianti o i clienti finali – rivoluzionando alcune delle attività legate alla distribuzione del gas.

Il progetto ha previsto la dotazione per il personale tecnico di un iPad e di Gas2Go, un’app dotata di funzionalità che facilitano il lavoro sul campo: i tecnici ricevono la lista delle attività da svolgere direttamente sul dispositivo, posso richiedere supporto tramite FaceTime, registrare tutti i dati del cliente, ecc.

Secondo l’azienda Gas2Go ha consentito la riduzione del 30% circa del chilometraggio giornaliero e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e l’attivazione di un processo paperless con la progressiva eliminazione della documentazione cartacea. Con l’introduzione di GasToGo, è stato inoltre rilevato un marcato aumento medio del completamento delle attività, con un significativo aumento del 100% della produttività.

“I nostri addetti hanno adottato l’iPad con entusiasmo. Per alcuni ha significato avere per la prima volta un’Identità Digitale in azienda. Ora hanno il pieno controllo delle attività giornaliere, una migliore qualità del lavoro e possono fornire un livello migliore di servizio ai clienti”, aveva tempo addietro dichiarato Gloria Gazzano, CIO di Italgas.

Più recente l’adozione del Mac in vari ambiti lavorativi. Il 15 ottobre dello scorso anno è partito il progetto [email protected]: un programma che prevede la consegna, su appuntamento e senza alcun contatto, dei nuovi Macbook Air di Apple presso tutte le sedi Italgas del Paese da parte di MMN (Magnetic Multimedia Network – Authorised Enterprise Reseller della Mela). L’obiettivo, spiega l’azienda, “è di proseguire nella digitalizzazione del business e di migliorare la qualità della vita professionale di tutte le persone Italgas”.

Paolo Gallo, Chief Executive Officer di Italgas, ha dichiarato: “La trasformazione digitale che stiamo realizzando in Italgas diventa anche un esempio di concretezza. Durante la recente conference call di Apple con gli analisti, alla presenza del Ceo Tim Cook e del Cfo Luca Maestri, la nostra MacAdoption è stata citata come caso di successo per ulteriormente accelerare la digitalizzazione degli asset e dei processi e la trasformazione energetica della società. Un riconoscimento all’eccellente lavoro che stiamo realizzando con Enrico Solinas, (Enterprise Country Manager di Apple Italia, ndr) di cui sono molto orgoglioso e che voglio condividere con tutte le persone di Italgas”.