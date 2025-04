L’AI di Meta piace per forza in WhatsApp e Messenger

Pubblicità

Da alcuni giorni è iniziato il rilascio dell’Intelligenza Artificiale AI di Meta in WhatsApp e Messenger. Il colosso che controlla i servizi social Facebook e Instagram, e i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger, ha iniziato ad attivare l’equivalente di ChatGPT in varie app in Europa. Sfruttando l’AI è possibile porre domande varie, dalla richiesta di informazioni alla generazione di testi, dall’aiuto per i compiti al puro e semplice intrattenimento.

L’icona per richiamare l’AI di Meta (un piccolo cerchio che dal blu cambia colore verso il lilla) è apparsa a diversi utenti e come avrete avuto modo di notare, non c’è modo per disattivarla (dalle impostazioni di WhatsApp non è possibile disabilitare Meta AI).

Non tutti gli utenti, infatti, sembrano apprezzare la nuova AI ma – almeno per ora – non c’è modo di disattivarla. L’AI offre capacità molto limitate e dopo alcune prove abbiamo verificato che, al pari di altre AI, tende a inventare di sana pianta cose inesistenti (fate dunque molta attenzione prima di prendere per oro colato ciò che racconta).

Per quanto concerne la privacy, Meta afferma che l’intelligenza artificiale integrata in WhatsApp rispetta la privacy degli utenti. Nell’informativa all’aperturadel chabot, infatti, si legge che l’AI può leggere solo i messaggi che le persone condividono con lo strumento, in questione, che non può leggere gli altri messaggi nelle chat personali e che non condivide informazioni sensibili.

Meta spiega che le interazioni dell’utente con l’AI sono utilizzabili per migliorare (e dunque addestrare) l’intelligenza artificiale. “Quando scegli di usare queste funzioni, Meta riceve i tuoi prompt, i messaggi AI e i feedback per fornirti risposte pertinenti in maniera diretta e migliorare la qualità dell’AI.

Nell’informativa sulla privacy dell’IA di Meta si legge: “Sulla base dei feedback degli enti regolatori, stiamo ancora rimandando l’intenzione di usare le tue informazioni dai Prodotti di Meta per sviluppare e migliorare l’AI. Prima di iniziare a usare le tue informazioni a tale scopo, ti informeremo su come esercitare il diritto di opposizione”.

