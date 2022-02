Il pickup elettrico Ford F-150 nelle emergenze può alimentare la casa

Se restate improvvisamente senza corrente ma avete una Ford F-150, allora siete a cavallo: con questo pickup elettrico l’azienda è infatti la prima (negli Stati Uniti) ad offrire la possibilità di alimentare la casa in situazioni di emergenza. Il sistema è stato realizzato in collaborazione con F-Series (che produce i camion più venduti in America da 45 anni a questa parte) e Sunrun, società che produce pannelli solari in tutta la nazione, con l’obiettivo di migliorare la gestione domestica dell’energia.

Tutto nasce dal fatto che gli americani hanno subìto il maggior numero di interruzioni di corrente nel 2020 (secondo la US Energy Information Administration è stato il numero più alto mai registrato), e con l’F-150 di Ford adesso gli utenti avranno una valida soluzione per sopravvivere durante le interruzioni di corrente, brevi o prolungate che siano.

«La collaborazione con Sunrun fa sì che il veicolo possa trasformarsi in un’incredibile fonte di accumulo di energia» ha dichiarato Matt Stover, direttore dei servizi energetici e di ricarica di Ford, «e in futuro nuove caratteristiche della macchina permetteranno di accelerare lo sviluppo di una rete a minore intensità di carbonio». Il sistema frutto di questa collaborazione prevede l’impiego della Ford Charge Station Pro da 80A che si integra al sistema elettrico della casa e consente appunto all’autovettura di immagazzinare e fornire energia in vari modi.

«Il futuro energetico dell’America inizia dalla casa e la collaborazione con Ford delinea un cambiamento epocale nel modo in cui diamo energia alle nostre vite» ha spiegato l’amministratore delegato di Sunrun. «Non essendo più vincolati ad un sistema energetico ad alta intensità di carbonio, saremo così in grado di offrire diverse soluzioni che porteranno ad una maggiore indipendenza energetica, almentando case e veicoli con il sole e contribuendo al contempo ad accelerare rapidamente la transizione verso un futuro energetico pulito per tutti».