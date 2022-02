Baseus Car Booster, batteria portatile per avviare l’auto a meno di 50€

Baseus lancia una batteria portatile, che all’apparenza sembra una comune power bank per smartrphone, ma che oltre a caricare i telefoni consente anche di mettere in moto la vostra auto, nel caso di batteria scarica. In super offerta costa meno di 50 euro e la trovate direttamente a questo indirizzo.

Il dispositivo Baseus è davvero una manna dal cielo che potrebbe portarvi fuori da brutte situazioni quando la vostra auto non parte. Presenta una uscita DC da 12V e prima di tutto come è uno starter da 800A che grazie alle due pinze che si agganciano alla batteria della macchina permette di avviarla fino a 40 volte, nel caso in cui l’auto non si avvii correttamente perché con batteria scarica. E’ un accessorio universale che funziona praticamente con il 90% dei veicoli in circolazione, purché non superino la cilindrata non superiore a 2.5L diesel o 4.0L a benzina.

Grazie ai LED integrati l’utilizzo è davvero semplicissimo e non si correrà il rischio di sbagliare: in base al colore indicato si comprende se il collegamento è corretto e se la batteria è pronta per avviare il motore dell’auto. Integra anche un LED che funziona come torcia, che vi permetterà di illuminare la scena anche di notte e quindi in condizioni di scarsa visibilità.

Non solo, l’accessorio funziona anche powerbank tradizionale, dunque per caricare smartphone e tablet grazie all’uscita USB-A a 5V/2.4A.

Chi intende acquistarlo come dicevamo lo trova in offerta online, dove normalmente viene venduto a circa 70 euro, mentre adesso è scontato a meno di 50 euro.

