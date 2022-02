eStream è la roulotte smart ad alimentazione elettrica

Airstream è un marchio americano di roulotte facilmente riconoscibili per la forma distintiva della loro carrozzeria in alluminio arrotondato e lucido.

Le roulotte e i camper Airstream sono prodotti a Jackson Center in Ohio. L’azienda, ora una divisione della Thor Industries, impiega più di 800 persone, ed è una delle più antiche del settore.

Thor Industries ha da poco annunciato eStream, al momento solo un “concept” (un prototipo) di caravan con rimorchio assistito per il brand Airstream, veicolo che dovrebbe tra le altre cose, offrire alimentazione a batteria per una portata sino a 300 miglia (483 km).

Il camper eStream appare simile ad altri prodotti dello stesso tipo ma vanta la possibilità di essere sganciato e spostato in remoto nei dintorni di camping e aree di sosta, semplificando le manovre e migliorando la sicurezza, grazie ad un rimorchio semovente.

Il sistema ricorda l’AutoPark di Tesla che utilizza i dati ottenuti da telecamere, sensori a ultrasuoni e dal GPS per semplificare le operazioni di parcheggio su strade pubbliche, semplificando manovre, parcheggi in parallelo o in perpendicolare.

Rispetto al sistema di Tesla, la propulsione elettrica dell’eStream offre ulteriori vantaggi, come ad esempio la possibilità di sincronizzazione con il veicolo trattore, incrementando l’autonomia prima della prossima ricarica.

Per intenderci, pur disponendo dell’unità motrice elettrica e di una batteria di alimentazione indipendente, è di fatto un rimorchio semovente. I movimenti possono essere controllati/gestiti da smartphone o tablet con un’App dedicata, che consente di effettuare manovre, indipendentemente dalla vettura.

I progettisti hanno previsto un dispositivo di propulsione autonomo, con pacco batterie da 80 Kw; non manca un sistema di frenata rigenerativa funzionale alla ricarica parziale delle batterie. Di particolare interesse i pannelli solari da 900W sul tetto, in grado di erogare energia sufficiente per permettere ai campeggiatori di avere energia anche fuori dalla rete (fino a due settimane), utile anche per le varie attrezzature di bordo, l’illuminazione interna, ecc. Non mancano comandi vocali, funzioni per il controllo dello stato di carica delle batterie, i flussi di energia, le indicazioni sulle colonnine di ricarica più vicine, ecc.

Per ora si tratta solo di un concept e non è chiaro se e quando Thor Vision avvierà la produzione vera e propria.

