Il portachiavi e la scheda Pebblebee hanno il tracciamento Apple

Pebblebee ha messo in vendita due nuovi accessori per tracciare gli oggetti personali che supportano la rete “Trova il mio” di Apple. Uno ha la forma di una carta di credito, l’altro ricorda un AirTag ma con l’aggiunta di un foro che gli permette di poter essere agganciato senza la necessità di un astuccio o di un altro accessorio.

Il principale vantaggio rispetto ad altri tracker come dicevamo è il fatto che i possessori di un iPhone, un iPad o un Mac possono tenere traccia della posizione di questi dispositivi tramite l’app Trova il mio di Apple, in quanto incorporano la stessa tecnologia. Così, come l’AirTag o il Chipolo ONE Spot, l’utente Apple può facilmente abbinarlo ai propri dispositivi e monitorare gli spostamenti del mazzo di chiavi, del portafogli, dell’auto, della bicicletta e di tutto ciò a cui deciderà di accompagnarli.

Inoltre proprio perché usa lo stesso sistema di AirTag, può continuare a memorizzare la posizione GPS e gli spostamenti degli effetti personali sfruttando gli altri dispositivi Apple nelle vicinanze (indipendentemente da chi ne sia il proprietario).

Un altro vantaggio è che oltre alla rete di Apple può sfruttarne anche una secondaria, la CrowdGPS, che ha un funzionamento analogo ma funziona anche coi dispositivi Android tramite l’app Pebblebee, espandendo così il numero di dispositivi con cui interfacciarsi per segnalare le nuove posizioni rilevate (va detto però che non possono essere usate contemporaneamente, quindi l’utente deve scegliere tra una o l’altra).

Il Pebblebee Clip è una sorta di portachiavi impermeabile dotato di altoparlante e luci LED per poter essere individuato acusticamente e visivamente (specie al buio) mentre la Pebblebee Card ha solo l’altoparlante e, per via della forma, è maggiormente indicata per portafogli, borse, passaporto e altri oggetti simili. Diversamente da AirTag, entrambi sono inoltre dotati di batterie ricaricabili, tramite una USB-C per il portachiavi e una presa magnetica che usa un caricatore proprietario per la carta, e promettono rispettivamente fino a 6 e 12 mesi di autonomia con una sola carica.

Buono infine il prezzo, di 29,99 dollari sia per Clip che per Card se acquistati singolarmente, oppure di 100 dollari in confezione da quattro.