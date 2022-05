Blackview BL8800, il rugged 5G con visore notturno e termico

Blackview ha appena lanciato sul mercato due nuovi smartphone 5G: il Blackview BL8800 e la variante Pro dello stesso modello, entrambi dotati di un visore termico e uno notturno. Per chi non conoscesse l’azienda, è principalmente nota per la produzione di telefoni “anti-tutto”, caratterizzati da una scocca resistente a graffi, urti, cadute, polvere e sopravvivere ad immersioni in fango o acqua.

Sono infatti certificati con il grado IP68 e IP69K e con lo standard militare MIL-STD-810H. In parole povere, sopravvivono all’immersione fino a una profondità massima di 1,5 metri sott’acqua per un massimo di 30 minuti e resistono a cadute da 1,5 metri di altezza. Sono quindi particolarmente indicati per le persone “con le mani di burro” a cui cade sempre il telefono dalle mani ma anche per chi segue uno stile di vita attivo e per chi lavora in ambienti pieni di elementi imprevedibili come foreste, navi e cantieri.

Questa nuova serie è dotata della modalità senza-guanti che semplifica l’utilizzo del telefono quando si indossano i guanti sul posto di lavoro, durante lo sport o nelle giornate invernali, e monta una fotocamera da 50 MP dotata di visore notturno in modo da poter scattare fotografie nitide anche nella completa oscurità. Insieme a questo c’è anche un visore termico, che permette di vedere non solo al buio ma anche di riconoscere le zone fredde e quelle calde, permettendo così di usare il telefono per le ispezioni elettriche e per risolvere i problemi idraulici. E il pulsante di scatto funziona anche sott’acqua, permettendo così di acquisire immagini e video subacquei. E’ inoltre presente la modalità HDR e una videocamera ultra-grandangolare.

Proseguendo nell’elenco delle caratteristiche, generalmente le batterie degli smartphone sono da 5.000 mAh, mentre in questo caso ne montano una da 8.380 mAh, che promette fino a due giorni di autonomia se si usa saltuariamente o una copertura di un’intera giornata con uso intenso. C’è poi la ricarica rapida a 33 Watt che consente di ricaricarla completamente in un’ora e mezza e supporta anche la ricarica inversa per poter usarla come powerbank e ricaricare altri dispositivi – come smartwatch, auricolari, o un altro telefono.

Montano inoltre il processore MediaTek Dimensity 700 5G, accoppiato con 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di ROM UFS2.1, e usano l’interfaccia Doke OS 3.0, basata su Android 11.

L’unica differenza tra uno e l’altro è la fotocamera posteriore. Il modello Pro ne monta una da 50 MP e una termocamera FLIR Lepton,mentre l’altro ha una fotocamera per la visione notturna e una ultra-grandangolare da 117°.

Sia Blackview BL8800 che Blackview BL8800 Pro sono disponibili per l’acquisto con uno sconto del 50% come offerta lancio valida sulle prime 500 unità vendute e fino al 27 maggio: BL8800 parte da 249,99 dollari mentre BL8800 Pro parte da 334,99 dollari.