Il monitor Apple mini-LED da 27 pollici forse arriva ad ottobre

Apple avrebbe in cantiere un monitor da 27″ con retroilluminazione mini-LED, un dispositivo che dovrebbe essere presentato a ottobre, in ritardo rispetto a quanto previsto in precedenza per via del lockdown di Shanghai, che ha bloccato molti lavoratori nei loro appartamenti, causando disagi e ritardi nei vari stabilimenti che lavorano per le multinazionali.

A riferirlo è Ross Young, affidabile consulente specializzato in display. In un tweet, Young fa riferito che Apple avrebbe deciso di spostare la produzione del display, passando da Quanta Computer (il produttore al quale era stato inizialmente stato affidato il compito) a un diverso fornitore e in una nuova località. Secondo l’analista il monitor dovrebbe arrivare a ottobre, e non più a giugno (in concomitanza della conferenza per sviluppatori WWDC 2022) come in precedenza previsto.

La retroilluminazione mini-LED permetterebbe di offrire un display con tecnologia ProMotion e refresh rate variabile fino a 120Hz, con vantaggi rispetto all’attuale Studio Display.

Apple leak! The 27" MiniLED monitor has been delayed as it was going to be produced at Quanta in Shanghai which has been locked down. Production is in the process of being moved to a different location and has been delayed. It now looks like an October release. — Ross Young (@DSCCRoss) May 20, 2022

Nei mesi passati erano stati indicati lavori di Apple e fornitori su un nuovo display da 27” dotato di videocamera integrata e anche di un processore Apple Silicon: tutti hanno pensato si trattasse del primo iMac 27” con Apple Silicon. Ma la strategia di Apple è cambiata, come dimostra l’introduzione di Mac Studio e Studio Display, trapelati solamente pochi giorni prima della presentazione.

L’attuale Apple Studio Display si distingue da gran parte dei monitor per la risoluzione ma anche per altre caratteristiche e funzioni esclusive.