Il primo powertrain Maserati 100% elettrico è pronto per i test

Proseguendo lo sviluppo dei piani di elettrificazione della gamma come già precedentemente annunciato, Maserati ha avviato la fase di sperimentazione dei nuovi sistemi a propulsione “full electric” che equipaggeranno i futuri modelli del Marchio.

Sono state realizzate delle vetture sperimentali equipaggiate con powertrain 100% elettrici e con tecnologia 100% Maserati, sviluppata presso l’Innovation Lab di Modena.

L’azienda fa saper dche durante questa fase di sperimentazione verrà messa a punto anche la sonorità che caratterizzerà il motore elettrico. I prossimi modelli equipaggiati con motorizzazione “full electric” avranno “una sonorità distintiva”, già elemento peculiare di tutte le vetture del marchio dotate dei tradizionali propulsori termici.

L’azienda afferma che, gazie ai test condotti in diverse condizioni di utilizzo, su strada e in pista, “saranno acquisiti importanti dati per lo sviluppo, la messa a punto e la definizione dei nuovi powertrain elettrici”, che verranno utilizzati per i futuri modelli della Casa del Tridente.

Le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio saranno le prime vetture del Brand ad adottare soluzioni 100% elettriche e saranno realizzate presso il polo produttivo di Torino.

