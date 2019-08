Il prossimo Motorola One Zoom potrebbe avere uno zoom ibrido 5X

A breve potrebbe essere possibile mettere le mani su uno smartphone con zoom ibrido 5X senza dover sborsare 1000 e più euro. Ed infatti, sulla base di un recente rapporto di WinFuture, Motorola prevede di rilasciare il Moto One Zoom, uno smartphone con quattro telecamere e un prezzo modesto.

Secondo Quandt, il dispositivo sarà dotato di un sensore principale da 48 megapixel, con la fotocamera che utilizza una tecnica di binning dei pixel per combinare quattro pixel del sensore in un singolo pixel, aumentando le capacità di raccolta della luce di ciascun pixel “individuale”. L’idea qui è che One Zoom fornirà il meglio dei sensori ad alta e bassa risoluzione adattandosi alla quantità di luce disponibile. Almeno questa è la teoria. E’ il sistema che in pratica utilizza attualmente OnePlus 7 Pro, ma offre scatti non poi così eccelsi.

Ad affiancare il sensore principale, dice il rapporto, è presente un teleobiettivo che fornirà uno zoom ottico da 2 a 3x. Con l’aiuto del software, sarà in grado di eseguire uno zoom ibrido 5x. C’è anche un obiettivo grandangolare con un campo visivo di 117 gradi e un sensore di profondità, che offre allo smartphone un intervallo di lunghezza focale particolarmente efficiente, equivalente a una 35 mm da 13 a 81 mm.

Nonostante il nome One, è improbabile che Motorola commercializzi One Zoom come dispositivo Android One. I render di One Zoom, confrontati con One Action, rilevano una differenza sostanziale: il primo non riporta la scritta “Android One” stampata sul retro. La parte posteriore di One Zoom, invece, riporta la dicitura “Motorola One”. Tuttavia, il terminale dovrebbe costare circa 429 euro, quindi particolarmente economico, soprattutto se si considerano le caratteristiche multimediali del dispositivo.

Anche se non si sa ancora se Motorola rilascerà One Zoom negli Stati Uniti, è probabile che la società presenti il terminale alla prossima IFA di Berlino, che prenderà il via il 6 settembre.

Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia alta, il consiglio è quello di dare una lettura a questo indirizzo.