I migliori smartphone sopra i 600 euro dell’estate 2019

Dopo aver visto quali, secondo noi, sono i migliori smartphone sotto i 150, i 300, e sotto i 600 Euro, eccoci finalmente al dunque: quali sono i migliori smartphone sopra i 600 euro, o comunque, quali sono i migliori top di gamma. In questo articolo poniamo l’attenzione sulla fascia più alta di mercato, proponendo quelli che, a nostro parere, sono tra i migliori smartphone sopra quella che consideriamo la cifra limite tra la fascia medio alta e quella alta e altissima. Ecco la nostra selezione.

OnePlus 7 Pro

E’ ormai un must. Da qualche anno OnePlus sforna terminali di prim’ordine, che devono certamente rientrare nelle considerazioni di tutta l’utenza che si appresti a scegliere un top di gamma. Quest’anno, per potersi accaparrare il top di gamma della casa cinese si dovrà disporre di un budget più alto rispetto al passato, ma OnePlus 7 Pro non ha compromessi. Si trata di un top con display da ben 6,67 pollici, senza notch, con tecnologia Fluid AMOLED QHD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz, con una densità di pixel du 516ppi, supporto HDR10 e HDR10+.

Offre una tripla telecamera sul retro, con sensore principale da 48MP con OIS, oltre a un teleobiettivo da 8MP con lunghezza focale da 78mm, apertura f/2.4, grandezza pixel di 1um e OIS, mentre un terzo sensore è quello ultra-grandangolo da 16MP con visuale a 117°, apertura f/2.2. La camera selfie è pop-up, quindi a scomparsa, da 16MP Sony IMX471, con grandezza pixel da 1.0um, apertura f/2.0. Processore Snapdragon 855, sensore di impronte digitali che sblocca il dispositivo in appena 0,21 secondi, e batteria da 4000 mAh che passa da 0 a 50% in 20 minuti.

Su Amazon si acquista a partire da 730 euro. Potete acquistarlo a questo indirizzo. Se volete risparmiare qualcosa potreste anche decidere di acquistarlo su GearBest, dove al netto di sconti e offerte particolari costa circa 700 euro.

iPhone XS

Quando si parla di migliori smartphone in commercio non può certo non cadere l’occhio su iPhone. Considerando che iPhone XS è in commercio ormai da parecchi mesi il consiglio è quello di puntare sul top di gamma, perché si potranno trovare diverse offerte a prezzi interessanti, assicurandosi aggiornamenti ancora per parecchi mesi, se non anni, a venire. Si tratta di uno dei migliori smartphone in commercio, aggiornato alle ultime tecnologie di Apple, con processore A12 e un comparto multimediale di prim’ordine, punto di riferimento per tutti gli appassionati di fotografica in mobilità.

Il suo prezzo oscilla, ma su eBay si può trovare a circa 879 euro.

Huawei P30 Pro

Il top di gamma Huawei P30 Pro segna un nuovo standard nella fotografia mobile, grazie alle quattro camere di cui gode il dispositivo. Lo smartphone presenta un display da 6,47 pollici, con risoluzione 2340 x 1080, Curved OLED, con rapporto 19.5:9 DCI-P3 HDR Display, con un contrasto particolarmente elevato, ma consumi energetici molto bassi.Inoltre monta una camera principale da 40 MP Ultra Wide Angle f.1.6,una seconda da 20 MP Wide Angle Lens f.2.2, una terza da 8 MP 5X Telephoto f.3.4, e un quarto modulo ToF. A questo indirizzo un lungo elenco di foto scattate dal terminale, che rendono assolutamente l’idea di quello che può immortalare il device. Su eBay si acquista già ad un prezzo notevolmente ridotto rispetto all’iniziale listino, precisamente a costa 699 euro.

iPhone XS Max

Se è vero che sono molte le ragioni (soprattutto il prezzo) per preferire iPhone X a XS, è altrettanto vero che quest’anno il top di gamma Apple che potrebbe convincere all’acquisto è il modello XS Max, per via delle dimensioni maggiori. Tutta la potenza del processore neurale A12, con il miglior comparto fotografico mai visto su uno smartphone, in un terminale con ampia diagonale da 6,5 pollici, la più grande che Apple abbia mai presentata su uno smartphone: il display di iPhone XS è stato anche eletto il migliore di sempre da DisplayMate, fonte autorevole nel settore. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo, evidenziando come si tratti di una naturale evoluzione del modello precedente, che però stuzzica l’utenza per il fattore dimensionale. Anche in questo caso consigliamo l’acquisto su eBay, considerando che ha un prezzo molto più abbordabile rispetto al listino Apple: costa 1.124 euro e si acquista da qui.

Galaxy S10

Tra le principali caratteristiche del terminale il display Infinity-O Dynamic AMOLED che offre una risoluzione QHD+, con colori più vividi e un contrasto più elevato. Al suo interno il processore Exynos 9820 con processo produttivo a 8nm, coadiuvato da ben 8 GB di RAM e una memoria integrata da 128 GB. Galaxy S10, a livello di sicurezza, propone un lettore di impronte digitali ad ultrasuoni integrato nel display, mentre il reparto multimediale fa affidamento su una camera da 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), e un terzo da 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide).

Al momento si acquista su Amazon al prezzo di 709 euro nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata. La garanzia, ricordiamo, è quella offerta da Samsung Italia.

iPhone XR

Al prezzo di 889 euro, listino ufficiale Apple, sinceramente non lo avremmo inserito in questa particolare lista. C’è però da fare una duplice considerazione: su eBay e in alcuni retail si trova già a 749 euro, prezzo abbordabile, ed è senza dubbio il migliore camera phone con singolo obiettivo attualmente disponibile sul mercato. DxOMark ha testimoniato la qualità di iPhone XR sul reparto multimediale, confermando che non serve necessariamente un doppio obiettivo per scattare foto d’eccezione. A questo si affiancano caratteristiche tecniche d’eccezione, come il potentissimo chip A12, lo stesso che Apple inserisce su XS e XS Max. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo. Il consiglio è acquistarlo al prezzo migliore che trovate in giro, come su eBay dove si trova a 759 euro.

Google Pixel 3

Svelato ormai nell’ottobre scorso, Google Pixel 3 è sicuramente una delle scelte ad oggi più valide, se non fosse per il reparto multimediale, comunque di qualità, e per le dimensioni del terminale, tra i più contenuti nell’ambito dei modelli premium. Pixel 3, come il fratello maggiore XL, presenta al suo interno un processore Qualcomm Snapdragon 845, 4GB di RAM, e batteria da 2,915mAh. Il display è da da 5,5 pollici, mentre la fotocamera è alimentata dal circuito integrato Pixel Vision core, con un unico sensore sulla parte posteriore da 12.2 megapixel, e sull’anteriore presenta due telecamere (8 megapixel grandangolare e normale FOV). Il sistema operativo è naturalmente Android Pie 9.0. Su Amazon, la versione da 64 GB costa 736 euro.

Se il vostro budget è più limitato vi invitiamo a leggere le altre nostre classifiche: i migliori smartphone sotto i 150 Euro, sotto i 300, e sotto i 600 Euro.