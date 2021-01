Il prototipo iPhone 12 Pro senza iOS funziona con SwitchBoard

Apple è attenta a non lasciare trapelare prototipi di nuovi prodotti cosi come quelli di prodotti già in commercio, ma spesso qualche addetto ai lavori o appassionato riesce a mettere le mani su versioni preliminari non destinate alla vendita, come nel caso del prototipo iPhone 12 Pro colore Blu Pacifico di cui Giulio Zompetti ha pubblicato due immagini su Twitter nelle scorse ore.

Per gli appassionati Apple e in generale di tecnologia è sempre interessante scoprire ogni dettaglio dei dispositivi, incluse le varie fasi di progettazione, prototipo e finalizzazione prima della produzione industriale. In particolare il prototipo di iPhone 12 Pro riserva due curiosità, la prima è evidente e ben visibile anche nelle fotografie. Questo terminale non funziona con una versione di iOS, bensì con un sistema operativo che viene indicato nonUI, cioè una interfaccia non progettata per gli utenti finali.

Si tratta di SwitchBoard, un sistema operativo interno di test impiegato per mettere alla prova i vari sottosistemi e componenti del terminale. In passato SwitchBoard è stato avvistato anche sui prototipi di iPhone delle generazioni precedenti, incluso il primo rivoluzionario iPhone del 2007.

Le icone e la grafica sono volutamente stilizzati perché non destinati al pubblico ma esclusivamente a tecnici e addetti ai lavori. Tra le icone e le funzioni disponibili in SwitchBoard sono visibili strumenti come Console, USBHost, QRCode e Reliability già avvistati anche in altri prototipi in passato, ma anche nuovi programmi come Ness e Astro che emergono per la prima volta.

Pacific Blue #prototype iPhone 12Pro,

running a factory operative system called SwitchBoard, which is a nonUI variant of our well known iOS 14.1.#AppleCollection #AppleInternal #iPhone12Pro pic.twitter.com/yvEL30jZQl — 🔥🌸 Giulio Zompetti (@1nsane_dev) January 13, 2021

La seconda curiosità di questo prototipo di iPhone 12 Pro riguarda il colore. Sembra infatti che la tinta Blu Pacifico qui sia molto più scura rispetto a quanto scelto da Apple per il modello finale in produzione, con un blu molto tenue e particolare, diverso anche dal blu più marcato di iPhone 12 non Pro. Ma occorre tenere in considerazione che potrebbe essere una svista dovuta al terminale molto in ombra e alla particolare illuminazione della fotografia.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet, invece per chi è interessato ad Android, tutte le notizie sono disponibili qui.