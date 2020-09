Il prototipo mai visto di Apple Watch svelato nelle foto in rete

Il prototipo di Apple Watch è apprentemente un dispositivo molto diverso da quello che Cupertino ha svelato per la prima volta al mondo nel keynote di settembre del 2014, insieme a iPhone 6 e 6 Plus, commercializzato successivamente, a partire da aprile del 2015.

Le foto infatti mostrano un prototipo di Apple Watch racchiuso all’interno di un robusto chassis esterno di sicurezza, una soluzione che Apple e anche altri costruttori impiegano per celare l’aspetto e il design finale del dispositivo. Non solo: in basso è visibile il tasto Home. In questa disposizione con schermo in alto e pulsante in basso, il tutto racchiuso in un unico dispositivo, il prototipo di Apple Watch somiglia non poco a iPod nano di terza generazione.

Lo chassis di sicurezza è impiegato da Apple durante le fasi di trasporto e di sviluppo, una soluzione che permette (non sempre) di celare il design finale fino alla presentazione ufficiale. In passato sono già emersi altri modelli di prototipo di Apple Watch (anche uno fasullo) ma con sembianze simili anche se leggermente diverse dal primo modello del 2014-2015, in ogni caso grazie alle foto pubblicate su Twitter dall’utente che si firma AppleDemoYT, emerge per la prima volta l’esistenza di un prototipo camuffato da iPad nano.

Naturalmente basta rimuovere lo chassis esterno farlocco per scoprire all’interno un dispositivo molto simile al primo indossabile di Cupertino. Per quest’anno sono previsti in arrivo due nuovi modelli: il successore di quello attuale e quindi un Apple Watch Serie 6, affiancato da un nuvoo modello più economico che ssotituirà a listino il Serie 3 e che per il momento viene indicato come Apple Watch SE, nome che probabilmente non corrisponde con quello ufficiale di Cupertino. Di quest’ultimo abbiamo parlato più estesamente in questo articolo.

