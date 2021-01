Walle e Jaunt Air Mobility vogliono portare i taxi aerei elettrici in Italia

L’italiana Walle Mobility e Jaunt Air Mobility, produttore americano di elicotteri elettrici con tecnologia VTOL (vertical take off and landing), annunciano la collaborazione per lo sviluppo in Italia del segmento di mobilità aerea urbana (UAM-Urban Air Mobility), concentrandosi su rotte entro i 50 km. La partnership si pone l’ambizioso obiettivo di lanciare in Italia, entro il 2024, l’innovativo servizio di trasporto, per rotte entro i 50 km, con shuttle elettrici in grado di decollare e atterrare sui vertiporti (eVTOL electric vertical take off and landing).

Walle è la prima realtà italiana che vuole sviluppare nel nostro Paese il business legato alla mobilità aerea interurbana/regionale, offrendo un servizio shuttle di trasporto per persone attraverso veicoli VTOL, con l’obiettivo di trasformare radicalmente il trasporto di passeggeri in zone ad alta densità abitativa, connettendo punti strategici delle città o zone turistiche con importanti nodi di traffico come aeroporti e stazioni.

«Il nostro obiettivo è quello di cambiare radicalmente il futuro della mobilità» dichiara Domenico Gagliardi, fondatore e CEO di Walle. «L’Italia, come gran parte dell’Europa deve ripensare ai flussi della mobilità tra centro e periferia, spesso costringendo a tempi di percorrenza eccessivamente lunghi. Le soluzioni di Jaunt Air Mobility offrono la migliore risposta sul mercato, coincidono perfettamente con i nostri obiettivi che sono quelli di fornire ai futuri passeggeri un viaggio sicuro, confortevole e molto silenzioso!»

«Walle è il perfetto partner strategico: la missione di Jaunt è quella di produrre il più sicuro ed efficiente eVTOL sul mercato e trovare operatori in giro per il mondo» dichiara Martin Peryea, CEO di Jaunt Air Mobility. «Siamo confidenti di riuscire a commercializzare i nostri velivoli entro il 2024. La nostra configurazione, unica nel suo genere, ci garantisce una performance rivoluzionaria combinata al più alto livello di sicurezza tra tutti gli eVTOL».

Walle Mobility è la prima startup italiana che vuole sviluppare il mercato della mobilità aerea urbana: l’obiettivo della società è permettere il viaggio aereo interurbano connettendo punti strategici delle città. Jaunt Air Mobility LLC è un’azienda aerospaziale fondata nel 2019 negli Stati Uniti: disegna e costruisce veivoli con e senza pilota per la mobilità urbana e regionale ed è presente in diversi mercati. Jaunt è nota per la produzione di veivoli che usano il Sistema Reduced Rotor Operating Speed siglato ROSA, in grado di offrire una efficienza maggiore rispetto agli elicotteri classici.

