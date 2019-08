Il quinto negozio Apple Store a Tokyo apre il 7 settembre

Il quinto negozio Apple a Tokyo, il nono in tutto il Giappone, aprirà i battenti il prossimo 7 settembre alle ore 10:00 locali. Avrà sede all’interno del Mitsubishi Building, porterà il nome di Apple Marunouchi, e disporrà di un design unico per la facciata, oltre a proporre al suo interno le ultime iniziative intraprese da Apple all’interno dei suoi negozi al dettaglio. Il tutto, a pochi passi dalla stazione di Tokyo.

Il nuovo negozio è uno dei numerosi importanti progetti in programma di completamento per questo 2019. Arriva dopo oltre due anni di progettazione e lavori di costruzione, con il logo Apple che ha illuminato le strade di Marunouchi per la prima volta all’inizio di questo mese.

La grafica a tema Transit copre le vetrine del negozio, con linee colorate che si intrecciano per formare caratteri giapponesi stilizzati (丸 の 内). Su Instagram, Deirdre O’Brien, responsabile Apple Retail che ora occupa la posizione di Angela Ahrendts, ha notato che il nuovo negozio sarà il più grande di Apple in Giappone.

Oltre alla posizione centrale e al debutto di numerosi nuovi elementi architettonici esterni, spiega 9to5mac, Apple Marunouchi è significativo perché introduce uno spazio contemporaneo per l’apprendimento creativo Today at Apple nel centro di Tokyo. L’altro negozio della Mela più vicino a Marunouchi, Apple Store Ginza, rimane sostanzialmente identico a quello del giorno di apertura nel 2003 e non soddisfa gli ultimi obiettivi di vendita al dettaglio di Apple.

Il calendario delle sessioni per Apple Marunouchi offre un elenco completo delle novità proposte da Cupertino. Una serie di sessioni intitolata “Tokyo Creative Guild” presenterà diversi artisti locali, con le registrazioni per queste sessioni esclusive che con ogni probabilità raggiungeranno il tutto esaurito in tempi brevissimi.