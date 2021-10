Il successo di Squid Game, un documento svela le stime di Netflix

Netflix ha sempre custodito da vicino le esatte metriche di streaming che concorrono a considerare un successo, o meno, un determinato contenuto. Quella scatola nera si è leggermente aperta con alcuni documenti che sono fuoriusciti, e adesso pubblicati in rete. Ecco le stime su Squid Game.

Il documento ottenuto da Bloomberg dettaglia i punteggi dell’azienda per “valore di impatto” ed “efficienza”. Un esempio è Squid Game, che ha generato 891,1 milioni di dollari di valore d’impatto su un budget di soli 21,4 milioni di dollari, per un’efficienza pari a 41,7.

I documenti sono venuti alla luce per la prima volta con il controverso speciale di Dave Chappelle, per cui la società ha licenziato un dipendente per presunta perdita di informazioni riservate sui dati di visualizzazione dello spettacolo. Queste metriche hanno rivelato che il precedente speciale di Chapelle, Sticks & Stones, ha generato un valore di impatto leggermente inferiore rispetto al costo di realizzazione, secondo Bloomberg.

Altre cifre hanno mostrato che circa 132 milioni di persone hanno visto almeno due minuti di Squid Game nei primi 23 giorni, battendo un record stabilito da Bridgerton. Netflix rilascia occasionalmente informazioni simili per determinati spettacoli, ma non rivela quante persone sono rimaste bloccate o hanno finito gli spettacoli, il che spesso può gonfiare le cifre rispetto alle tipiche valutazioni TV.

Secondo Bloomberg, tuttavia, Netflix ha stimato che l’89 percento delle persone che hanno iniziato Squid Game ha guardato almeno 75 minuti, o più di un episodio, e 87 milioni di persone l’hanno finito nei primi 23 giorni (dunque il 66 percento). Gli spettatori hanno guardato in totale 1,4 miliardi di ore della serie.

Un avvocato che rappresenta Netflix ha dichiarato a Bloomberg che non sarebbe appropriato divulgare dati riservati contenuti nei documenti che ha esaminato: