Anni da cane, il primo film Amazon Original italiano al Festival di Roma

Anni da cane è il primo film Amazon Original italiano ad approdare al Festival del Cinema di Roma. Sarà presentato come Evento Speciale in Panorama di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, il 19 ottobre 2021, ma prestissimo sarà disponibile per gli abbonati Prime.

Il film Anni da cane sarà rilasciato sulla piattaforma di tv in streaming di Amazon il 22 ottobre. Anni da cane di Fabio Mollo con Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Maria Vannuccini, Sabrina Impacciatore e con un cameo speciale di Achille Lauro.

La pellicola racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata che si è convinta che sta per morire e che i suoi anni si contino come quelli dei cani.

Anni da cane arriverà sul Red Carpet martedì 19 ottobre alle 16, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, alla presenza dei protagonisti e degli autori del film, compreso il cane Piedino. La prima proiezione ufficiale sarà mezz’ora dopo il passaggio sul Red Carpet, alle 16.30. E’ stata fissata un’anteprima per la stampa sempre il 19 ottobre alle 11.30.

Negli altri paesi dove il servizio Prime Video è attivo Anni da Cane sarà disponibile con qualche giorno di ritardo, a partire dal 26 novembre.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.