OpenAI, il modello GPT-4.5 per ChatGPT è più creativo e intuitivo

OpenAI ha presentato la research preview di GPT‑4.5, nuova iterazione del modello di intelligenza artificiale per le chat. Gli sviluppatori affermano che GPT‑4.5 è il “più grande e migliore modello” creato finora per le chat, con migliorie in termini di pre-formazione e post-formazione.

OpenAI riferisce che la possibilità di sfruttare funzionalità di apprendimento non supervisionato con GPT‑4.5 migliora la sua capacità di riconoscere pattern, creare collegamenti e generare “intuizioni creative” senza ragionamento.

Secondo i test di OpenAI, GPT‑4.5 dovrebbe appare più naturale; “la sua base di conoscenza più ampia migliora la capacità di seguire l’intento dell’utente”, e una migliore EQ (Intelligenza Artificiale Emotiva) è utile con compiti quali la migliore scrittura, programmazione, la risoluzione di problemi pratici. OpenAI afferma ancora che il modello GPT‑4.5 dovrebbe essere meno soggetto ad allucinazioni (forme di “fantasie” estreme generate dall’algoritmo, quando non trova risposte).

OpenAI riferisce ancora di avanzamenti nelle funzionalità AI, con lo scaling di due paradigmi complementari: l’apprendimento non supervisionato e il ragionamento ma anche di ottimizzazioni in termini di architettura e altre innovazioni che avrebbero permesso di ottenere un modello con “una conoscenza più ampia” e “una comprensione più approfondita del mondo”, elementi che portano a una riduzione delle allucinazioni e alla maggiore affidabilità con un’ampia gamma di argomenti.

Secondo OpenAI tutto questo dovrebbe tradursi in conversazioni più piacevoli e intuitive, più in sintonia con la collaborazione umana, con l’AI in grado di comprendere meglio le richieste dell’utente, indizi sottili e aspettative implicite.

Il nuovo modello sarà disponibile dalla prossima settimana, inizialmente in esclusiva per gli abbonati Team e Pro, e successivamente per ambiti Education e Enterprise. Sono ovviamente disponibili anche API dedicate agli sviluppatori.

L’offerta di OpenAI può risultare disorientante, con nomi non sempre intuitivi (GPT-4o, GPT-4o con attività programmate, o1, o3-mini e o3-mini-high), e OpenAI ha deciso di adottare una strategia di semplificazione nei nomi, con GPT 4.5 che è il primo passo verso questo approccio (in futuro dovrebbe arrivare GPT 5, seguendo nomenclature di più facile comprensione).

