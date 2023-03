Il tablet Blackview Tab 16 è in sconto a metà prezzo

Se volete un tablet per rilassarvi sul divano ma che all’occorrenza possa permettervi anche di lavorare e seguire le riunioni in videoconferenza, allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sul Blackview Tab 16 che, ancora per poco, potete comprare spendendo la metà.

Si tratta di un modello altamente versatile: monta uno schermo da 11 pollici, con un pannello LCD di tipo IPS con risoluzione 2K pari a 2.000 x 1.200 pixel.

Dentro c’è un processore octa-core Unisoc T616 fino a 2.0 GHz, 8 GB di RAM e una batteria da 7.680 mAh che promette fino a 18 ore di autonomia con una sola carica (c’è la rapida a 18 Watt) oppure 360 ore in standby. Chiaramente tutto dipende da come lo si usa: le 18 ore sono promesse se si ascolta musica, altrimenti si scende a 6 ore in navigazione web, 4 ore per giocare oppure 4 ore e mezza per guardare video. Ma si sale anche a 26 ore se lo si usa per telefonare.

Monta una fotocamera anteriore di Samsung, la S5K4H7 da 8 MP, che si può usare per le videochiamate, e una posteriore, la Sony IMX258 da 13 MP, molto valida anche per la scansione dei documenti. Ha una memoria di 256 GB quindi c’è tanto spazio per app e documenti, ma per questi ultimi volendo si può anche inserire una microSD nell’apposito slot e arrivare ad aggiungere fino a 1 TB di spazio aggiuntivo.

L’utente ha a disposizione anche due slot nanoSIM per chiamare e navigare in 4G, e quattro altoparlanti per audio stereofonico. C’è poi lo sblocco facciale e una modalità per poter lavorare come al PC, mentre un’altra riduce la luce blu per agevolare la lettura serale.

Il tablet Blackview Tab 16 pesa poco più di mezzo chilo, è spesso appena 7,95 millimetri e ha preinstallata la versione 12 di Android.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 466,94 € risparmiate il 49% pagandolo 238,14 €; se poi inserite il codice AN18 risparmiate altri 16 €, quindi vi costa 222 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.