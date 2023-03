Second Life, l’antenato del Metaverso arriverà su iPhone e Android

Quasi due decenni prima che Facebook e altri protagonisti attuali parlassero del metaverso, Second Life si prometteva di portare milioni di utenti in mondi virtuali. Adesso, dopo tanto tempo, lo sviluppatore Linden Labs ha annunciato di essere al lavoro per sviluppare una versione mobile.

Second Life, è strano a dirlo, avrà dunque una seconda vita. In arrivo la versione per iOS e Android. Lo riferisce Ars Technica, aggiungendo che una versione beta dovrebbe essere lanciata entro la fine dell’anno. In un video di YouTube pubblicato sul forum della comunità di Second Life, l’editore ha dettagliato alcune caratteristiche dell’app mobile. Ad esempio, sappiamo che il progetto è in fase di sviluppo utilizzando Unity, in modo che sarà facile costruire e distribuire il gioco su smartphone e tablet iOS e Android. Il video mostra anche alcuni filmati di personaggi e ambienti e spiega come Linden Labs cercherà di renderlo il più simile possibile al gioco desktop.

Facebook ha lottato per far decollare il metaverso, ma fino ad oggi sono stati creati oltre 73 milioni di account per Second Life e il numero di utenti attivi ha raggiunto 900.000 durante la pandemia, 17 anni dopo il lancio del gioco. Gli eventi virtuali tipici includono “esibizioni di musica dal vivo, fiere per shopping, convention di fan fiction, letture di libri e poesie, conferenze accademiche, sfilate di moda e mostre d’arte”, ha svelato la società a Vice nel 2020.

Linden Labs stava lavorando a una versione VR del gioco chiamata Sansar, ma ha finito per interrompere lo sviluppo e vendere i diritti nel 2020. La società ha detto di averlo fatto per diventare “cash-positive”, pur notando che l’adozione di visori VR non sta accelerando come si sperava. Per questo, deviare sul mobile potrebbe ha senso, anche se resta da vedere se gli utenti saranno ancora interessate a Second Life dopo tutto questo tempo.