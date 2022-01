Il telecomando Fire TV è al sicuro con la custodia AIYAAIYA

Se il telecomando della nostra Fire TV vi è già caduto una volta ed è sopravvissuto, non rischiate ancora una volta che possa rompersi alla prossima: proteggetelo con una custodia come quella di AIYAAIYA. Si tratta di una cover in silicone come se ne trovano già in commercio in svariate alternative, ma offre alcune caratteristiche che la rendono unica o se non altro diversa dalla massa.

Innanzitutto aggiunge un considerevole spessore all’intera struttura: sono 0,6 millimetri che sono appunto in grado di assorbire le piccole cadute, e senz’altro evitano che la scocca esterna possa graffiarsi. Come fatto notare da alcuni acquirenti, i tasti risulteranno leggermente meno in rilievo, ma resteranno comunque facilmente accessibili e cliccabili: la protezione è totale, pur lasciando le dovute aperture per garantire il pieno funzionamento del telecomando.

Inoltre presenta una zigrinatura sul retro che lo rende molto meno scivoloso e ben più maneggevole, migliorando la presa specialmente quando si hanno le mani sudate. Ma la caratteristica più interessante è forse quella offerta da alcuni modelli, disponibili in giallo e in blu, che si illuminano al buio: il silicone infatti è miscelato con quel tipo di vernice fluorescente che cattura la luce di giorno per riemetterla di notte, consentendo in questo caso di localizzare visivamente il telecomando quando lo si perde di vista (purché non sia finito sotto un cuscino, sia chiaro).

Questa custodia in silicone è compatibile con il telecomando della Fire TV di Amazon di terza generazione, quella che riproduce i vieo in 4K. Viene venduta in diversi pacchetti che differiscono per quantità di cover incluse e quindi di conseguenza per il prezzo, che differisce comunque di pochi euro.

A cambiare è anche il set di colori disponibili e la presenza o meno di un laccetto da polso che permette di assicurare il telecomando durante l’uso. I prezzi vanno da 11,99 euro per il set da due cover con effetto luminescente e laccetto da polso a 13,99 euro per la confezione con quattro cover senza laccetto: due con effetto luminoso e due semplicemente colorate in blu ghiaccio, arancio, bianco, nero, viola e altri colori a scelta.