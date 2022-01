Amazon prepara nuvi dispositivi eero Wi-Fi 6E

I dispositivi Amazon a marchio eero sono molto apprezzati (qui la recensione di macitynet) per le funzioni offerte e i prezzi abbordabili, più contenuti rispetto alla concorrenza, spesso proposti anche in offerta come accade ora: presto il colosso dell’e-commerce potrebbe introdurre nuovi modelli che supportano la tecnologia Wi-Fi 6E.

I lavori in corso sui nuovi modelli sono confermati e trapelano grazie alla registrazione commerciale obbligatoria presso la Federal Communications Commission, l’ente federale statunitense presso il quale occorre registrare qualsiasi prodotto o dispositivo dotato di connettività wireless. Dai documenti segnalati da The Verge emergono le registrazioni di due nuovi dispositivi: eero 6 Plus con codice modello R010001 e anche eero Pro 6E con numero modello S010001.

Al momento entrambi non risultano disponibili tra i modelli in vendita su Amazon. Il nome eero Pro 6E del modello superiore sembra indicare il supporto per lo standard delle reti senza fili Wi-Fi 6E, quindi in grado di sfruttare anche la banda a 6GHz per connessioni più veloci.

Altri costruttori e marchi di dispositivi e router Wi-Fi hanno già introdotto modelli con questa tecnologia, ma in alcuni casi i prezzi risultano ancora decisamente elevati, anche superiori ai 1.000 euro. Per questa ragione il possibile arrivo dei nuovi eero 6 Plus e soprattutto del modello eero Pro 6E risulta interessante, considerando che i prezzi di vendita risultano in media più contenuti rispetto ai concorrenti.

Non è dato sapere se i nuovi eero andranno a sostituire a listino i modelli attualmente proposti, o se invece andranno ad affiancarsi per ampliare l’offerta attuale. Molto spesso Amazon propone forti sconti per i suoi prodotti e i marchi di sua proprietà: nel momento in cui scriviamo tutti gli eero sono proposti a prezzi fortemente scontati.

Si parte dal modello singolo Amazon eero 6 dual band con hub Zigbee integrato per la casa smart a 104 euro invece di 149 euro, il sistema mesh con tre dispositivi a 157 euro invece di 259 euro, il modello tri-band eero Pro 6 a 187 euro invece di 249 euro, infine il pacchetto di tre dispositivi Pro a solamente 284 euro invece del prezzo di listino di 469 euro.

Ricordiamo che eero ha già annunciato che aggiornerà i propri router per supportare il nuovo standard universale Matter per la casa smart, a cui partecipa anche Apple.