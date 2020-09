Il telecomando multimediale di Playstation 5 avrà tasti dedicati per YouTube, Netflix, Spotify e Disney+

Quando il telecomando multimediale PS5 è stato presentato insieme alle due diverse varianti della prossima console, di cui una All Digital senza vano per supporti fisici, in molti si sono chiesti lo scopo dei quattro pulsanti bianchi in basso. La risposta è semplice: sono tasti dedicati per il lancio rapido di app e servizi. Tra le scorciatoie, si scopre adesso, ci saranno quelle per avviare Netflix, Spotify e Disney+.

Un’immagine del manuale trapelata in rete mostra, appunto, i pulsanti marchiati Netflix, Disney+, Spotify e YouTube, tramite i quali si avrà accesso immediato immediato alle rispettive app senza dover passare dai menu. L’immagine mostra chiaramente i loghi di ciascuno dei servizi di streaming, mappati sui quattro pulsanti posizionati nella metà inferiore del telecomando.

Scoperto online dal sito tecnologico brasiliano, Technoblog, il manuale descrive anche il pulsante del microfono che consentirà agli utenti di “avviare un gioco” o “utilizzare i media”. È presente anche il pulsante PS, che probabilmente avvierà la console o rimanderà alla schermata iniziale se premuto.

Dopo l’assenza di un telecomando ufficiale su PS4, questo nuovo remote control mostra che la Playstation 5 nasce anche come macchina multimediale da soggiorno. Ed allora, è importante il supporto ai servizi di streaming più noti, come i quattro scelti da Sony, che ricordiamo essere YouTube, Spotify, Netflix e Disney+.

Per tutte le notizie su Playstation 5 il link da seguire è il seguente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che sempre entro quest’anno verrà lanciata anche la nuova Xbox Series X di cui trovate tutte le notizie, especifiche tecniche e dettagli da questa pagina.