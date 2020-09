OWC Mercury Elite Pro è un box per HDD/SSD con hub a 3 porte

OWC ha presentato il nuovo Mercury Elite Pro Dual, unità con hub a 3 porte, dispositivo indicato come “fulcro” digitale ideale per attività di Home Office, Small Business e i professionisti della creatività in genere.

Progettato per gestire differenti flussi di lavoro, il Mercury Elite Pro Dual offre fino a 32TB di capacità di storage e integra (sul retro) un hub USB utilizzabile per la connettività di accessori e la ricarica di dispositivi.

L’unità è compatta, pronta per essere utilizzata con qualunque Mac o PC o dispositivo mobile (es. iPad Pro) con porte USB. È un sistema plug-and-play (non richiede driver) e l’utente può eventualmente sfruttare configurazioni RAID 0,1, in concatenazione span, o come dischi indipendenti. Il produttore evidenzia la silenziosità e il case in allumino che ha il vantaggio di ridurre il calore (all’interno è ad ogni modo presente una ventola).

Sul versante delle performance, OWC riferisce di velocità fino a 1026MB/s. Le unità possono essere monitorate grazie ai LED frontali e la garanzia offerta dal produttore è di tre anni. Le configurazioni possibili sono varie. Si parte da 2TB con dischi rigidi a 7200RPM e 64Mb di cache (249$ negli USA), fino a configurazioni da 16GTB (HDD da 7200RM e 512MB di cache) offerte negli USA a 619$. Il produttore ha previsto varianti con unità SSD da 1TB (349$) fino a 8TB (1949$). Il solo astuccio è venduto negli USA 149$. È possibile installare sia unità da 3,5″, sia unità da 2,5″.

L’hub USB a 3 porte offre secondo i dati del produttore 1000MB/s (1GB/s), permettendo di trasferire l’equivalente dei dati che è possibile memorizzare in un DVD in circa 5 secondi, oppure 1000 foto in secondi. Le dimensioni sono: 14,7cm (larghezza) x 8,3cm (altezza). Il cavo USB è incluso di serie.a