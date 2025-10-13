Oppo A6 Pro 5G resiste a tutto, anche al segnale debole, a prezzo accessibile

Per avere uno smartphone che assicura un livello di esperienza superiore non è obbligatorio spendere un capitale: la filosofia di Oppo prosegue con il modello A6 Pro 5G in grado di offrire la resistenza di un dispositivo rugged in un terminale sottile e leggero, con prestazioni fluide in ogni attività, il tutto a prezzo accessibile.

È sufficiente scorrere alcune delle specifiche tecniche principali per verificare che Oppo A6 Pro 5G include alcune delle caratteristiche presenti in terminali molto più costosi.

Specifiche di fascia superiore

Schermo AMOLED da 6,57” con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, batteria da 6.500 mAh con ricarica veloce da 80W, raffreddamento a camera di vapore, fotocamera principale da 50MP e frontale per selfie da 16MP.

Ancora tecnologia AI impiegata per ottimizzare le prestazioni nei videogiochi e con le app più esigenti, per traduzioni e riassunti, ma anche per ridurre il consumo di energia e persino per ottimizzare le connessioni cellulari quando il segnale è debole così come nelle aree congestionate.

Tutto funziona grazie al processore MediaTek Dimensity 6300 costruito con tecnologia a 6 nanometri, affiancato dalla memoria RAM fino a 12GB e spazio di archiviazione di 256GB, gestito dal sistema operativo Oppo ColorOS 15.0 basato su Android 15.

Le prestazioni di visualizzazione del sistema operativo, animazioni incluse, sono migliorate dalle tecnologie proprietarie Luminous Rendering Engine e Trinity Engine, con intelligenza a livello hardware e monitoraggio in tempo reale per assicurare zero ritardi in animazioni e transizioni ed esperienza utente sempre reattiva e fluida.

In aggiunta, per assicurare fluidità di esecuzione, dai videogiochi alle app più usate ogni giorno, il costruttore ha implementato una serie di tecnologie proprietarie basate su AI:

GameBoost impiega AI per gestire i core del processore per massimizzare prestazioni ed efficienza

FPSGO mantiene il gioco fluido riducendo il consumo di energia

Un algoritmo cloud che bilancia i frame al secondo con il controllo della temperatura

AI LinkBoost 3.0, sempre connessi, dalle Dolomiti a Milano Greco Pirelli

L’intelligenza artificiale è al centro di AI LinkBoost 3.0, tecnologia che abbinata al design delle antenne a 360 gradi, offre selezione adattiva per connettere sempre il terminale ai segnali di rete più potenti, ovunque l’utente si trovi.

A partire dalle app e dai giochi in uso il sistema ottimizza le prestazioni di segnale per dare priorità al traffico di dati, assicurando velocità 5G superiori e fluidità nelle app che richiedono prestazioni in tempo reale, dai videogiochi ai servizi di consegne e noleggio.

Le prestazioni del terminale sono confermate nei test di connettività sul campo effettuati anche in Italia. Sia a Seceda sulle Dolomiti con segnale debole che nell’area della stazione ferroviaria di Milano Greco Pirelli, con rete affollata e copertura intermittente, Oppo A6 Pro 5G ha superato altri terminali nella stessa fascia di prezzo.

Autonomia e batteria progettati per durare

Che sia per una giornata intera di lavoro fuori casa o per giocare in movimento, la super batteria da 6.500 mAh permette di partire spensierati. Oltre all’autonomia per una giornata intera di uso intensivo, la grande capacità si può sfruttare anche come batteria di emergenza per ricaricare via cavo accessori e dispositivi, come auricolari e smartwatch.

In autonomia si arriva a 19 ore di riproduzione video YouTube, 37,4 ore di chiamate a schermo spento e 26,9 ore di chiamate WhatsApp. Si tratta di una batteria con celle in grafite ad alta densità, in grado di mantenere oltre l’80% della capacità originale dopo oltre 1800 cicli di ricarica, quindi per un periodo di oltre cinque anni.

Presenta anche la ricarica rapida via cavo, con tecnologia SuperVooc Flash Charge da 80W che permette di arrivare al 100% in solamente 50 minuti.

Resistenza da addetto ai lavori

Solitamente i dispositivi resistenti sono ingombranti e pesanti, ma non Oppo A6 Pro 5G sottile 8 mm che si ferma 185 grammi. Ciò nonostante è certificato IP66, iP68 e IP69 per la resistenza a polvere e acqua, anche a getti in pressione e fino a 30 minuti alla profondità di 1,5 metri.

Questo grazie alle sigillature in schiuma e colla per le componenti chiave, mentre il telaio in lega di alluminio ad alta resistenza protegge la scheda madre: il risultato è la certificazione di livello militare per la resistenza a urti e cadute.

Oppo A6 Pro 5G, disponibilità a prezzo

Il terminale è già disponibile presso il costruttore e rivenditori nelle colorazioni Lunar Titanium e Stella Black a partire da 299,99 euro. Presto dovrebbe risultare disponibile anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Per chi acquista lo smartphone, in promozione lancio e fino al 31 dicembre, il costruttore propone Oppo A6 Pro 5G insieme con il caricatore SuperVooc da 80W aggiungendo al prezzo il costo simbolico di un euro, oppure includendo nel prezzo la garanzia di protezione dello schermo entro il primo anno ed estensione di un anno della garanzia convenzionale.

