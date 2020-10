Gli Apple Store si preparano per l’arrivo di iPad Air 2020

I negozi Apple Store nel mondo si stanno preparando per l’arrivo di iPad Air, così ormai è questione di giorni se non di ore per poter comprare il nuovo iPad Air 2020. Il tablet, presentato da Apple il 15 settembre, non è ancora disponibile per i preordini ma secondo le ultime notizie manca ormai davvero poco. Nei negozi – twitta l’affidabile giornalista di Bloomberg, Mark Gurman – pare siano infatti già arrivate le insegne e tutto il materiale di marketing relativo al dispositivo, perciò il lancio è imminente.

Già nella giornata di ieri l’arrivo era indicato come imminente: secondo alcune anticipazioni Apple avrebbe potuto lanciare i preordini di iPad Air oppure annunciare la data di presentazione degli iPhone 12. Questa nuova anticipazione non smentisce né l’una né l’altra, ma dà credito soprattutto alla possibilità che finalmente sia tutto pronto per mettere in commercio iPad Air 2020, il primo dei tablet di Cupertino a integrare per altro il sensore per la scansione delle impronte digitali sul pulsante laterale di blocco/sblocco del dispositivo.

La nuova anticipazione arriva da Mark Gurman che da sempre vanta ottimi agganci con Cupertino: sembra che i materiali di marketing relativi a questo dispositivo siano in arrivo negli Apple Store nel mondo, suggerendo così che la disponibilità è ormai solamente questione di giorni, se non addirittura di ore.

Tra le altre novità dell’atteso dispositivo ci sono anche il design in stile iPad Pro, quindi con cornici piatte e frontale tutto schermo (è un display Liquid Retina da 10.9″ con tecnologia True Tone, supporto alla gamma colore P3 e rivestimento antiriflesso) ed è anche il primo iPad ad integrare il chip della serie A14 di Apple. Dentro c’è il nuovo A14 Bionic a sei core, costruito con processo a 5 nm, che promette una velocità superiore del 40% rispetto alla generazione precedente e un motore grafico potenziato del 30%. Si tratta dello stesso chip che troveremo anche nella serie di iPhone 12, anche se forse in versione leggermente diversa.

Il nuovo iPad Air 2020 è anche il primo della gamma ad essere disponibile anche in verde, rosa e azzurro, oltre alle tradizionali colorazioni argento e grigio siderale. Ed è anche la prima volta che Apple implementa la presa USB-C su questo modello, in sostituzione della presa Lightning che a questo punto troviamo solo sul più economico degli iPad. Per finire, sul retro c’è una fotocamera da 12 MP che permette di registrare video in 4K.

Nel momento in cui sarà disponibile negli Apple Store online e nei negozi iPad Air 2020 si potrà acquistare in trenta paesi, Italia compresa. I prezzi partono da 669 euro per il modello da 64 GB solo WiFi.

Tutto quello che sappiamo dei nuovi iPhone 12 è riassunto in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad, Mac e allo smarwatch Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.