Cosa fare se iPhone e Apple Watch consumano troppa energia

Sono parecchi gli utenti che hanno riscontrato alcuni problemi dopo aver installato iOS 14 su iPhone e watchOS 7 su Apple Watch: oltre ai dati GPS mancanti dello smartwatch, entrambi i dispositivi in alcuni casi consumano troppa energia. Basta farsi un giro tra i forum di supporto online per accorgersi che negli ultimi giorni, proprio da quando sono disponibili pubblicamente i suddetti aggiornamenti software, sono stati pubblicati diversi post nei quali si sollevavano i medesimi problemi: consumo eccessivo di energia e assenza dei dati GPS.

C’è chi ha subito fatto notare che per risolverli bastava disaccoppiare e poi riaccoppiare lo smartwatch al telefono. Una soluzione, questa, che è stata sostenuta poi da diversi utenti, che avrebbero appunto risolto ogni inghippo introdotto dagli aggiornamenti seguendo questa semplice procedura. Non è tardata però ad arrivare la soluzione ufficiale di Apple che, attraverso un articolo sul sito ufficiale, ha condiviso una guida che elenca le possibili problematiche e il procedimento da mettere in atto per risolverle.

Nel documento di supporto, titolato «Se non sono presenti i percorsi GPS degli allenamenti o i dati nell’app Salute dopo l’aggiornamento ad iOS 14 e watchOS 7», Apple spiega che dopo l’aggiornamento è possibile anche che l’app Attività, Battito Cardiaco, l’app Fitness e tutte le altre applicazioni che si interfacciano con l’app Salute potrebbero non avviarsi o non caricare i dati fino a quel momento presenti.

Potrebbe anche succedere che l’app Salute, l’app Attività e l’app Fitness segnalino una quantità imprecisa di dati, o che i livelli di volume dei suoni ambientali o quelli delle cuffie non siano segnalati nell’app Salute. Così come, per l’appunto, potrebbe verificarsi su iPhone, Apple Watch o entrambi un maggiore consumo di energia.

Se si riscontrano uno o più di questi problemi – scrive Apple – è consigliato disaccoppiare l’Apple Watch dal telefono, quindi effettuare un backup dei dati sia di iPhone che di Apple Watch, ripristinarli entrambi e poi eseguire un ripristino da backup. Al termine di questa procedura tutto dovrebbe essere risolto.

Se ne avete bisogno, tra le nostre pagine trovate la guida al backup di iPhone e quella specifica per Apple Watch.