Il wrestling boliviano femminile nel nuovo spot dedicato all’iPhone

Apple ha condiviso sul proprio canale YouTube un nuovo spot della serie “Scattato su iPhone”. Nella nuova pubblicità si vedono le “Flying Cholitas”, lottatrici del wrestling boliviano dell’omonima associazione di El Alto, nell’altopiano andino.

Lo spot intitolato “Las Cholitas Voladoras” è diretto da Michael Johnson e Luisa Dorr e parte mostrando due donne che combattono in incontro di wrestling boliviano femminile.

Le lottatrici che si sfidano nel wrestling boliviano sono chiamate Cholitas e tipicamente combattono indossando coloratissimi abiti tradizionali messicani (questo sport è, infatti, a sua volta una derivazione del lucha libre – un tipo di lotta libera nato in Messico negli anni Trenta).

Le donne fanno parte di un’associazione nata sette anni addietro; inizialmente non erano ben viste dalla società, sono state in principio molte criticate ma la loro attività è descritta da molti osservatori come coraggiosa e un segnale di emancipazione per la popolazione.

Lo spot dura 2 minuti e 24 secondi; è stato girato tra le montagne, e mostra la nuova generazione di wrestler che per le donne indigene sono un orgoglio, una sorta di riscatto per coloro che per molto tempo sono state discriminate a causa delle loro origini e del loro vestiario (per molto tempo il termine “cholitas” è stato usato in maniera offensiva per indicare le ragazze indigene alle quali non era permesso avere nessun ruolo rilevante nella società, consentendo loro di svolgere lavori umili e semplici quali bambinaie, donne delle pulizie, cuoche o commercianti di mercato).

Oltre allo spot vero e proprio, Apple ha anche preparato un filmato con il “Making Of” per spiegare come sono state ottenute alcune delle scene riprese. Dal punto di vista tecnico, lo spot è stato girato con iPhone XS, iPhone XS Max e vari accessori, inclusi: lo stabilizzatore Freefly Movi Cinema Robot, lo slider motorizzato ROV Mobile, l’app FiLMiC Pro, l’adattatore per lenti e il rig Beastgrip, le lenti Moment, le lenti Canon EF Prime.

Apple ha già pubblicato vari spot di questo tipo, incluse tre pubblicità hanno come tema il calcio e mostrano filmati girati in Australia, Giapppone e nell’arcipelago di Berlengas sulla costa del Portogallo. Altri video in questa serie includono ” The Bucket ” per celebrare il capodanno cinese, oltre ad un documentario sui futuri atleti della NFL e uno intitolato “The Lonely Palm Tree , Samoa“.