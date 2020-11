Imminente la prima beta di Office per Mac ottimizzata per Apple Silicon

Microsoft ha fatto sapere che una versione di Office 2019 per Mac ottimizzata per i processori M1 di Apple, è in arrivo. A riferirlo è Erik Schwiebert, Software Engineer di Microsoft cha lavora per la divisione Office dell’azienda di Redmond che si occupa dei prodotti Apple.

In un tweet Schwiebert ha riferito dell’arrivo imminente di una build “Universal” (compilata per essere eseguita nativamente sui Mac con CPU Intel e CPU M1 di Apple) che verrà distribuita sul canale di aggiornamento Beta (quello noto anche come canale “Insider Fast”)

Non c’è una data di uscita specifica per la versione definitiva e Schwiebert spiega che la beta permetterà agli utenti di avere un assaggio su hardware che potrebbero volere acquistare a breve.

MSFT plans to push a Universal build of Mac Office 2019 to the Beta Channel (formerly “Insider Fast”) by the end of today.

We don’t have a public date or version for a final release; this is an initial peek for customers to test on hardware they may be acquiring this week… :)

— Erik Schwiebert (@Schwieb) November 11, 2020