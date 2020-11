Recensione WillFul T7, cuffie auricolari dall’interessante rapporto prezzo qualità

Il panorama di auricolari wireless è ormai estremamente vasto e sconfinato. Si tratta di un bene, e allo stesso tempo di un male, perché se da un lato è possibile fare dei buoni affari, dall’altro si rischia di acquistare qualcosa di veramente scadente.

I prezzi di queste periferiche sono ormai davvero abbordabili, ma proprio per questo bisogna saper discernere tra i prodotti che valgono la pena acquistare, e altri su cui è decisamente meglio passare. Oggi proviamo per voi WillFul T7, un paio di auricolari dal costo accessibile (solo 25 euro su Amazon usando il coupon HR4FL7HQ). Ecco come vanno.

Partiamo dall’estetica. Si tratta di auricolari in-ear, con forma allungata, quindi in parte simili agli ormai iconici AirPods. Tanto per capirsi, si tratta di auricolari differenti da quelli a bottone.

La “vestibilità” di questi auricolari è buona, e dipende per il 90% dai gommini in silicone: è necessario trovare quello della misura adatta, altrimenti si rischia di non poterli indossare comodamente, di frustrare la qualità sonora, se non addirittura di perderli, perché non ben alloggiati all’orecchio.

Da questo punto di vista, fortunatamente, in confezione sono presenti tre differenti paia di gommini, dalla misura più piccola, a quella più grande. Trovare quella che più si adatta al vostro orecchio sarà certamente indispensabile, prima ancora di testarli.

Willful T7 sono realizzati in plastica, e altrimenti non poteva essere considerando il costo base. Nonostante non si percepiscano come auricolari premium al tatto, sono comunque ben fatti, assolutamente minimali e lineari. Si tratta di una scelta che apprezziamo, perché in un prodotto economico la semplicità premia sempre.

Alla vista non sono, perciò, diversi da tanti altri esponenti del genere e a dire il vero risultano “anonimi”. Ribadiamo, però, che si tratta di una scelta da premiare su un paio di auricolari low cost: piuttosto che lanciarsi in un qualche concept non funzionale, Willful rimane semplice e lineare.

Custodia di ricarica

Anche il case di ricarica segue lo stile semplice e lineare degli auricolari, richiamandone colorazioni e impiegando gli stessi materiali. A differenza di molti altri case dello stesso tipo ha una forma quasi quadrata, non troppo spessa.

Si lascia trasportare bene all’interno di qualsiasi borsa, ma va bene anche in tasca. Al tatto, anche in questo caso si avverte la sensazione di plastiche non troppo ricercate, ma si tratta di una scelta giustificata, e giustificativa, dei costi.

Sebbene il case esteticamente sia molto valido, l’apertura non sempre risulta immediata, così come l’estrazione dei due auricolari: in molte occasioni ci siamo ritrovati a doverli tirare per i gommini, con il rischio a lungo andare di lacerarli. I magneti fanno il loro lavoro per tenere in sede i due auricolari, ma non c’è modo di estrarre le cuffie comodamente.

Connessione e controlli

Gli auricolari vanno in modalità abbinamento quando vengono estratti dal custodia, ma se nelle vicinanze si trova uno smartphone precedentemente abbinato, e con bluetooth attivo, si collegano immediatamente a quest’ultimo. Non abbiamo mai riscontrato problemi di pairing, sia con dispositivi iOS, che Android.

Questi Willful T7 hanno controlli completi con tasti a sfioramento. Saranno sufficienti tap, singoli o doppi per gestire tutto: volume, avanti e indietro per le tracce, risposta alla chiamata e richiamare anche Siri o Google Assistente tramite un tocco prolungato.

Gli auricolari, per chi se lo stesse chiedendo, non godono di funzione di play e pausa automatiche, quando le si indossa, o le si estraggono dalle orecchie.

Come suonano

Veniamo, probabilmente, al paragrafo di maggiore interesse quando si parla di auricolari. La qualità del suono è buona per la fascia di prezzo e la tipologia di questi auricolari che sono degli in Ear. Il suono è bilanciato senza eccessi sulle due fasce estreme. Probabilmente risultano poco percepibili i bassi, con un suono che risulta essere più orientato a tonalità del suono fredde, con la voce umana ben definita e gli alti non soffocati.

Non si tratta, naturalmente, di auricolari per audiofili, ma è certo che potrete ascoltare musica di qualsiasi genere in modo sufficientemente dettagliato. Il volume non è altissimo, ma per ottenere qualità e volume ottimizzati bisogna certamente scegliere il gommino in silicone più appropriato: tanto più si adatterà al vostro orecchio, tanto più riuscirà ad isolarvi.

Ci ha stupiti positivamente la qualità in chiamata. La voce dell’interlocutore, sebbene piuttosto fredda, risulta comunque limpida e assolutamente chiara; il microfono riesce a fare davvero un buon lavoro, riuscendo a far percepire la nostra voce in modo chiaro e forte all’altro capo della linea. Solitamente, questo è il punto debole di qualsiasi auricolare low cost.

Conclusioni

Se non volete spendere molto per un paio di auricolari completamente wireless, questi Willful T7 faranno certamente al caso vostro. Appena 29,99 euro, offrono una qualità sonora sufficiente, e risultano molto buoni anche per le conversazioni telefoniche. Esteticamente piacevoli, offrono 5 ore di autonomia per singola ricarica, che salgono a 50 ore grazie al case di ricarica, ottime capacità di abbinamento grazie al BT 5.0, il tutto in appena 4,3 grammi di peso.

PRO

Rapporto qualità prezzo

Qualità in chiamata buona

Qualità sonora sufficiente

Esteticamente gradevoli

CONTRO

Difficile estrarre gli auricolari dal case

Potete acquistare gli auricolari WillFul T7 direttamente su Amazon a questo indirizzo al prezzo di 25 euro con il coupon HR4FL7HQ.