Imou Cell 2 è la videocamera di sicurezza 100% senza fili

Imou Cell 2 è una telecamera di sicurezza 100% senza fili e con batteria ricaricabile, ideale per l’esterno e per l’interno. Cell 2 è una telecamera di sicurezza che, priva di fastidiosi cavi, dotata di batteria ricaricabile e connessione Wi-Fi, è posizionabile ovunque con estrema facilità, sia esternamente sia internamente alla casa. La resistenza alle intemperie, inoltre – con grado di protezione IP65 – ne assicura l’utilizzo in molteplici scenari.

Cell 2 cattura ogni dettaglio grazie al video QHD a 4MP e permette di vedere in modo chiaro cosa succede dentro e intorno alla propria abitazione, sia di giorno che di notte, per essere sempre… “sicuri e sereni ovunque”, così come recita il motto aziendale.

La telecamera è alimentata da una batteria ricaricabile connessa tramite Wi-Fi che ha durata di 6 mesi con una singola ricarica (6 mesi in condizioni normali) ed è rimovibile e sostituibile. Cell 2 può essere collegata anche a un pannello solare Imou, per una ricarica in totale autonomia: una soluzione green anche per chi è particolarmente attento all’ambiente e al risparmio energetico.

Imou Cell 2, con una risoluzione video QHD da 4 MP, è in grado di catturare ogni dettaglio, per una visione notturna a colori intelligente e immagini cristalline anche di notte, con faretto integrato che illumina l’area circostante e che consente di vedere l’intera immagine a colori, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa telecamera IP a batteria supporta quattro modalità di visione notturna, per una sicurezza ottimale di giorno e di notte.

Rilevamento delle persone tramite PIR e AI

Il PIR (Passive InfraRed) e la tecnologia di elaborazione delle immagini di Cell 2 identificano accuratamente le persone nell’immagine e inviano immediatamente una notifica sullo smartphone, con un tempo di rilevamento inferiore a 0,3 secondi.

Cell 2, inoltre, consente un accurato rilevamento umano grazie all’intelligenza artificiale, al riflettore/sirena incorporati (110 dB) e alla comunicazione bidirezionale: in particolare, la tecnologia di intelligenza artificiale consente di rilevare con precisione i visitatori indesiderati prevenendo falsi allarmi, causati ad esempio da animali.

Le immagini possono essere registrate localmente su scheda SD da 32GB inclusa nella confezione o con archiviazione nel Cloud conforme alla normativa europea GDPR, che richiede un abbonamento mensile opzionale. Il Cloud semplifica la vita con notifiche di allarme, streaming video in diretta e aggiornamenti firmware con un tap.

Imou Cell 2, prezzo e disponibilità

Ricordiamo che l’app App IMOULife è disponibile per iOS, Android, Huawei AppGallery e Windows, per tenere sempre sotto controllo la propria casa e/o i propri cari in qualunque momento, ovunque ci si trovi. Imou Cell 2 è disponibile al prezzo suggerito di 119,99 € presso i principali rivenditori.

Per tutte le notizie che parlano di camere di sicurezza il link da seguire è questo.