Oppo A96 brilla per design e fotocamera da 50 MP

OPPO presenta il nuovo smartphone A96, il medio gamma che punta su autonomia, senza rinunciare al moderno design OPPO Glow e ad una fotocamera principale da 50 MP.

OPPO A96 è caratterizzato esteticamente dalla lavorazione OPPO Glow, non solo moderna alla vista, ma anche utile in quanto resistente ai graffi e in grado di non trattenere le impronte. Tra le sue particolarità l’autonomia sostenuta, grazie alla batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33W.

Sul frontale, il dispositivo si fregia di un display Punch-Hole da 6,59 pollici, con frequenza di aggiornamento a 90Hz e una gamma di colori NTSC del 96%. Il terminale vanta un rapporto schermo-corpo del 90,8% e una risoluzione 1.080 × 2.412 pixel Full HD, con l’aumento della frequenza di aggiornamento gestito da Adaptive Refresh Rate, la tecnologia sviluppata da OPPO per gli schermi LCD, che regola automaticamente la frequenza di aggiornamento dello schermo in base all’attività svolta dall’utente.

Il terminale dispone anche di un sensore di impronte digitali sul lato dello smartphone, mentre al suo interno è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680 4G, coadiuvato da una combinazione memoria e storage 8GB + 128GB a cui si aggiunge il supporto alla funzione di espansione della RAM virtuale.

Quando al reparto multimediale, OPPO A96 vanta una fotocamera frontale da 16MP, con funzione AI Natural Retouching, mentre sul posteriore è presente una camera principale da 50MP, affiancata da una fotocamera Bokeh da 2MP.

A livello software è presente la ColorOS 11.1, con funzione Bullet Screen Message che riduce al minimo le interruzioni causate da chiamate o notifiche durante l’attività di gioco: le informazioni del messaggio, infatti, scorrono sullo schermo come finestre mobili.

Non manca la funzione Private Safe e APP Lock che offrono agli utenti la possibilità di mantenere privati i loro dati e di utilizzare le applicazioni in totale sicurezza. Inoltre, OPPO A96 supporta anche Air Gestures, che permettono all’utente di svolgere numerose funzioni senza toccare lo smartphone, supportando alcuni gesti chiave, come quelli di scorrimento per spostare lo schermo verso l’alto o verso il basso e per rispondere alle chiamate e alcuni gesti statici del palmo della mano per silenziare le chiamate.

Oppo A96: prezzi e disponibilità

OPPO A96, nelle colorazioni Starry Black e Sunset Blue, è disponibile a partire da oggi al prezzo consigliato al pubblico di 299,99 euro, e arriverà su Amazon nei prossimi giorni.

