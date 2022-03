WhatsApp abiliterà i trasferimenti di file da 2 GB

In questo momento, a differenza di alcune altre app di messaggistica, WhatsApp pone un limite di 100 MB alle dimensioni di file e documenti che possono essere inviati tramite la piattaforma, ma presto questo limite potrebbe aumentare fino a 2 GB.

Attualmente, WhatsApp consente di inviare file della dimensione massima di 100 MB. Si tratta di un limite elevato, se si considera che la maggior parte degli utenti condivide su WhatsApp foto e video di piccole dimensioni, ma insufficiente nel caso in cui si volesse condividere un intero archivio.

Secondo un rapporto di WABetaInfo, sembra che WhatsApp stia testando la possibilità per gli utenti di inviare file di dimensioni fino a 2 GB. E’ quanto accaduto ad alcuni fortunati utenti in Argentina dove la funzione è in fase di test: un messaggio informa alcuni utenti che le dimensioni dei file da inviare possono ora arrivare fino a 2 GB.

Nelle schermate che riportiamo in questo articolo, prima della modifica, il limite per i documenti era fissato a 100 MB, mentre adesso il limite è di 2 GB. C’è da dire che, sulla base di quando scritto nel banner, possa trattarsi di un errore di battitura, e qualcuno potrebbe aver accidentalmente cambiato 100 MB in 2 GB; al contrario, non ci sarebbe da sorprendersi se WhatsApp stesse testando la possibilità di inviare file più grandi dei 100 MB.

L’azienda è stata criticata in passato la compressione delle foto, quindi rendere possibili trasferimenti di file di dimensioni maggiori potrebbe consentire agli utenti di inviare foto meno compresse e di migliore qualità, oltre a permettere l’invio di video più grandi, invece di spingere gli utenti a cercare app o metodi alternativi. Chi ha detto Telegram?

In un articolo precedente abbiamo parlato delle nuove funzioni di iOS 15 che presto verranno supportate da WhatsApp su iPhone. Per tutte le notizie che ruotano attorno alla piattaforma di messaggistica il link da seguire è direttamente questo.