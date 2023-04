Impugnatura per qualsiasi smartphone, scattare foto diventa semplice (e sicuro)

Lo smartphone, sempre più estensione del nostro corpo e della vita di tutti i giorni, con la complicità della crescente qualità dei componenti fotografici, viene sempre più utilizzato per scattare foto; e allora perché non rendere l’approccio alla fotografia da smartphone anche più comodo?

Con una impugnatura come quella che vi segnaliamo oggi potete migliorare notevolmente la presa e scattare fotografie prima impensabili, anche grazie ad una serie di accorgimenti che ne estendono le possibilità d’impiego.

La cosa più importante è che si tratta di una maniglia universale, perciò se tra qualche anno cambierete smartphone potrete star sicuri che questo accessorio potrà continuare a darvi una mano con le foto. La pagina prodotto elenca una serie di telefoni compatibili, ma è più semplice attenersi alle misure della morsa regolabile, che va dai 59 agli 85 millimetri: se la larghezza del vostro telefono rientra in questo range (con o senza custodia), allora siete a cavallo.

Presenta cuscinetti antiscivolo che assicurano un’ottima presa del telefono, in modo che non scivoli via, e sul lato superiore c’è un attacco a slitta, di quelli universali che troviamo nelle fotocamere digitali, che può essere usato per collegare flash, microfoni esterni e altri accessori.

Sul fondo della maniglia c’è invece l’altro attacco universale, quello a vite da 1/4″, che permette di fissarla ad un qualsiasi treppiedi e quindi poter posizionare il telefono su una postazione stabile dalla quale scattare foto o registrare video.

A tal proposito facciamo notare che sulla maniglia c’è un tasto di scatto (si collega al telefono via Bluetooth ed è alimentato da una batteria a bottone di tipo CR2025) che può essere sganciato, trasformandosi in un telecomando per foto di gruppo e paesaggistiche, dove una piccola vibrazione durante il click potrebbe rovinare la fotografia perfetta.

Questa maniglia è larga 7 e profonda 6 centimetri, perciò si può usare anche per posizionare il telefono in verticale e tenerlo leggermente inclinato durante una videochiamata, e come dicevamo rende il telefono molto più maneggevole, specie se lo si deve tenere in mano per tanto tempo, come ad esempio durante un live streaming.

Disponibilità e prezzo

Se vi interessa, la potete comprare su Amazon a 19,99 €. Nella confezione è incluso anche un laccio per fissarla al polso ed evitare cadute accidentali.