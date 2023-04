La stampante 3D Anycubic Kobra Go è scontata del 69%

Se volete darvi alla stampa 3D, c’è un’ottima occasione in corso in queste ore: grazie ad una promozione potete infatti comprare l’ottima Anycubic Kobra Go con uno sconto del 69%.

Si tratta di un buon affare, specie per chi è alle prime armi e vuole poter provare la stampa tridimensionale senza scoraggiarsi. Arriva a casa pre-assemblata, quindi si monta in pochi minuti ed è subito pronta all’uso.

La caratteristica forse più interessante, che la rende diversa da molte altre, è la copertura dell’area di stampa: c’è infatti una lamiera che si aggancia e si sgancia magneticamente in modo da poterla rimuovere a fine stampa e quindi fletterla un po’ per staccare l’oggetto stampato in 3D. A tale scopo c’è anche un rivestimento in PEI che evita che la stampa si incolli alla base.

L’area di stampa è di 22 x 22 centimetri, e 25 in altezza, quindi può stampare oggetti anche abbastanza grandi, e gli ingombri sono comunque contenuti perché tutta la stampante occupa un volume di circa 45 x 45 x 50 centimetri.

Può stampare usando filamenti di diversi materiali tra cui PLA, ABS, PETG e TPU, e c’è una manopola tramite cui poter regolare facilmente la tensione della cinghia. Stampa alla velocità di 60-100 millimetri al secondo e si controlla attraverso lo schermo LCD da 2,4″. Tra le funzioni più interessanti c’è la ripresa automatica in caso di interruzione di corrente, in modo da non dover buttare via ore di lavoro in caso di blackout.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 422,01 € risparmiate il 69% pagandolo 134,39 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.