Il MacBook Air “Plus” si avvicina, Apple sta facendo le ultime prove

Già si sapeva, ma ora pare davvero giunto il momento del MacBook Air da 15″ . La macchina, di cui si parla dallo scorso anno, è in fase di test. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg.

Il giornalista americano, normalmente molto affidabile e che cita per l’indiscrezione i log degli sviluppatori nelle loro applicazioni, fornisce un paio di dettagli tecnici che contribuiscono a fare un identikit della macchina che arriverebbe in un contesto in cui Apple, colpita da un pesante calo di vendite, tanto da sospendere la produzione dei chip M2.

In primo luogo la risoluzione dello schermo sarebbe inferiore a quella delle macchine di fascia più alta, visto che il display da 15″ (ma potrebbe essere anche da 15,3″) e uguale a quella del MacBook Pro 14″ (3024×1964), quindi sarebbe meno definito. Secondariamente il processore a quanto pare sarebbe simile (forse identico) allo stesso M2 (non il M2 Pro cui aveva fatto cenno Ming Chi Kuo qualche tempo fa) usato oggi dai MacBook Air, quindi una CPU 8 core e una GPU 10 core con 8GB di RAM.

L’idea di Apple di produrre un MacBook Air da 15″ pollici risiede nella necessità di creare un ponte intermedio tra il MacBook Air da 13″ che nasce per un uso più consumer e per la didattica e il MacBook Pro da 14″ che invece è una macchina pienamente professionale. L’idea è quella di allargare il mercato ad una nicchia fuori dal settore di riferimento degli Air (web designer o persone che usano fogli di calcolo) che richiede uno schermo più grande senza voler sostenere i costi e avere l’interesse alla potenza dei processori di macchine come i MacBook Pro 14″.

In termini pratici siamo di fronte, fatte le debite proporzioni e scalato il discorso al contesto, alla mossa con la quale Apple ha collocato gli iPhone 14 Plus, seppure con risultati non del tutto soddisfacenti, accanto agli iPhone 14 e iPhone 14 Pro: aumentare e dimensioni dello schermo della versione base dello smartphone per catturare un pubblico diverso, pure senza cambiare il contenuto tecnico di base.

Ma quanto arriverà il MacBook Air 15″? In passato i pronostici puntavano su aprile ma oggi questa ipotesi sembra esclusa. Un indizio emerso da Bloomberg, il fatto che sulla macchina che Apple starebbe testando è presente macOS 14, lascia supporre che possa debuttare alla WWDC di giugno.

Ricordiamo che dietro l’angolo oltre che il MacBook Air da 15″, ci sono anche altre macchine. Tra di esse gli iMac da 24″ (che ha ancora l’ormai obsoleto M1), i MacBook Pro da 13″ e un aggiornamento dei MacBook Air da 13″.

Visto che più avanti nel corso dell’anno dovremmo vedere all’opera il chip M3, su cui Apple conta moltissimo, questi modelli potrebbero arrivare proprio con quel processore; dalle fonderie che si occupano dei chip della Mela sono infatti prima uscite versioni base dei processori che sono finite su computer consumer come quelli che abbiamo elencato sopra.

A questo indirizzo un elenco di tutto quello che Apple potrebbe presentare alla WWDC23.