iPhone 13 Pro Max supporta ricarica rapida fino a 27W

Apple non ha pubblicizzato questa caratteristica ma l’iPhone 13 Pro Max supporta la ricarica rapida fino a 27W se collegato ad un alimentatore USB-C da almeno 30W.

Tale caratteristica – riferisce Macrumors – emerge da test eseguiti da ChargerLAB. Come termine di paragone l’iPhone 12 Pro Max supporta la ricarica rapida fino a circa 21W o 22W con un alimentatore equivalente a quello usato per eseguire i test con iPhone 13 Pro Max.

Vale la pena sottolineare che l’iPhone 13 Pro Max non può sostenere il picco di 27W per l’intero ciclo di ricarica: per loro natura più le batterie al litio si riempiono e più l’efficienza della ricarica rapida viene meno e comincia a generarsi calore; per questo motivo al caricatore viene a un certo punto richiesta dal dispositivo meno corrente (per evitare problemi di riscaldamento) ma dovrebbe essere nel complesso possibile caricare più velocemente iPhone 13 Pro Max rispetto a iPhone 12 Pro Max.

Non è chiaro se la stessa caratteristica riguardi anche l’iPhone 13 Pro. Nei prossimi giorni emergeranno certamente ulteriori test per capire se anche l’iPhone 13 Pro supporti la ricarica rapida fino a 27W. Per quanto riguarda iPhone 13 e iPhone 13 Mini supportano la stessa modalità di ricarica veloce di iPhone 12 e iPhone 12 mini, permettendo di ricaricare l’iPhone fino al 50% della capacità della batteria in circa 30 minuti, usando alimentatori adeguati (da almeno 20W) o USB-C di terze parti equivalenti che supportano lo standard USB PD (USB Power Delivery).