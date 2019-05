In Excel per iOS attiva la funzione per ottenere tabelle partendo da foto

Microsoft ha annunciato la disponibilità della interessente funzione che consente di inserire dati nel foglio elettronico partendo da una tabella ripresa con la fotocamera. La funzione è di sempice uso: basta selezionare il pulsante “Inserisci dati da immagine”, restringere nel bordo rosso la tabella di riferimento da inserire e quindi toccare il pulsante di acquisizione.

Il motore di intelligenza artificiale di Excel elabora l’immagine e la converte in una tabella. Importando i dati è posibile correggere eventuali problemi rilevati durante il processo di conversione, toccare “Ignora” per passare al problema successivo o “Modifica” per risolvere il problema. Al termine, scegliendo “Inserisci”, Excel completerà il processo di conversione e visualizzerà i dati.

La funzione era stata già vista due mesi addietro su Android e Microsoft aveva fatto sapere che sarebbe arrivata anche su iOS. La funzionalità di riconoscimento automatico elimina la necessità di partire da zero per creare le tabelle ed è utile, ad esempio, per ricreare le tabelle pubblicate su un libro o su una rivista. Microsoft sfrutta l’intelligenza artificiale e l’OCR per riconoscere i caratteri.

Sarebbe interessante l’integrazione anche sulle app di Microsoft per macOS, soprattutto ora che queste su macOS Mojave e supportano Continuity, la funzione che consente agli utenti Mac di scattare una foto o acquisire un documento nelle vicinanze con il loro iPhone o iPad e visualizzarlo all’istante su Mac (a questo indirizzo un nostro articoo che spiega in dettaglio come funziona).